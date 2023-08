Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 15 agosto 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY ANCHE A FERRAGOSTO 2023

Il Million Day non si ferma neppure a Ferragosto, infatti anche oggi, martedì 15 agosto 2023, è in programma una nuova estrazione. I numeri vincenti torneranno protagonisti dopo l’appuntamento delle ore 13. Infatti, sono due le estrazioni ogni giorno, una a pranzo e l’altra a cena. Ognuna poi si sdoppia, perché c’è anche Extra MillionDay, l’opzione di gioco che consente di avere un’ulteriore occasione di vincita. Dunque, sta per cominciare la caccia alla cinquina fortunata che può valere un milione di euro, poi c’è quella da 100mila euro.

L’ultima grande vincita di Extra MillionDay è stata centrata martedì 25 luglio, nell’appuntamento serale, portando a quota 14 il numero delle vincite dall’inizio dell’anno. Il Million Day ha già premiato tanti giocatori in tutta Italia: dal febbraio 2018, infatti, sono state registrate 262 vincite milionarie. Se poi teniamo conto delle vincite a partire da mille euro, le vincite sono oltre 76mila. E se oggi toccasse a voi? Non vi resta che aspettare un segnale dalla dea bendata.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LE GIOCATE

Ma come si gioca al Million Day e a Extra MillionDay? Le modalità di gioco sono semplici. In primis, bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Questa è il primo tipo di giocata disponibile, quella singola, la cui puntata ha un importo fisso di un euro. Poi c’è la giocata plurima, che offre la possibilità di inserire nella stessa schedina di gioco più giocate singole. In questo caso, i giocatori pagano un massimo di 10 euro in ricevitoria e un massimo di 20 euro online. Poi ci sono le giocate con sistema integrale e ridotto.

Nel primo caso, si possono scegliere da un minimo di 6 numeri fino ad un massimo di 9 numeri e di partecipare alle estrazioni con tutte le possibile giocate singole componibili con i numeri selezionati. Per quanto riguarda l’altra giocata, si ha la possibilità di scegliere da un minimo di 6 numeri fino ad un massimo di 9 numeri e di prender parte alle estrazioni con una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Cosa cambia con Extra MillionDay? Basta aggiungere quest’opzione al costo di un euro per partecipare alla seconda estrazione.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

2 – 3 – 15 – 16 – 37

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

4 – 18 – 19 – 36 – 40

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 15 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

