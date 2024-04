Estrazione Million Day: le cinquine/ I numeri vincenti di oggi 30 aprile 2024

Ritorna l’appuntamento con il Million Day, che irrompe in queste prime giornante che (finalmente?) lasciano presagire l’arrivo della primavera, con molti tra voi cari lettori che certamente starete cominciando a programmare le vostre ferie estive: e cosa c’è di meglio per partire per alcune settimane, dimenticando problemi e sfide lavorative, se non 1 milione di euro in più nel vostro conto corrente?! Anche oggi (come sempre, ma fa bene ricordarlo per i novizi capitati qui quasi per caso) la Dea Bendata nei quattro concorsi donerà fino a quel milione citato poco fa, ma tra i 100mila dell’Extra Million Day e gli altri 6 premi potreste comunque (tornando alle vacanze di prima) riuscire a pagarvi l’aereo, l’albergo e magari qualche bagaglio aggiuntivo per partire senza preoccupazioni!

Numeri vincenti estrazione Million Day/ Le cinquine di oggi 29 aprile 2024

Dicevamo del milione, ma ancora una volta vi ribadiamo che i premi del Million Day non si fermano certamente lì e sono pronti a rendere ricco chiunque tra voi abbia tra i suoi 5 numeri (o anche 10/15/.. se avete giocato con la modalità multipla) almeno 2 tra i vincenti, senza contare l’ordine di uscita. Ora, però, senza trattenervi ancora troppo a lungo, ma augurandovi come sempre la maggiore dose di fortuna possibile, vi lasciamo a tutte e 4 le cinquine vincenti del Million Day e della sua versione Extra, ricordandovi ancora (al volo, lo promettiamo!) che domani nonostante il mondo del lavoro si fermerà per il 1 maggio, la dea Bendata sarà pronta ad accogliervi in una nuova entusiasmante sfida: non perdetevi d’animo se non riusciti a diventare milionari oggi, ma continuante a credere nella cosiddetta buona stella e (prima o poi) vedrete che vi premierà!

Estrazione Million Day ed Extra Million Day/ Ecco i numeri vincenti di oggi 28 aprile 2024

MILLION DAY: LA COMBINAZIONE VINCENTE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 9 – 18 – 27 – 36 – 38

EXTRA MILLION DAY: 10 – 11 – 40 – 48 – 54

MILLION DAY: LA COMBINAZIONE VINCENTE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

