Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Attesa per le cinquine di oggi 2 gennaio 2024

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI QUOTIDIANE, IN ARRIVO NUOVO MILIONE?

L’anno nuovo è appena cominciato ma le abitudini non cambiano mai. Anche in questo 2024, infatti, a farci compagnia è il Million Day, il fortunato e popolare gioco che offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro ogni giorno, solo puntandone uno. Ci sono due estrazioni quotidiane per questo semplice e noto gioco: la prima è alle 13 e la seconda alle 20.30. Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro.

Le categorie di vincita sono varie e partono da due numeri indovinati ma vanno via via a salire, fino a raggiungere appunto un milione che si porterà a casa solamente indovinando tutti e cinque i numeri. La maxi vittoria è certamente l’aspirazione di tutti coloro che quotidianamente – anche nei giorni festivi – partecipano al concorso.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Partecipando al Million Day si possono vincere premi importantissimi che partono da due numeri indovinati fino ad arrivare a un milione di euro. Le regole sono semplicissime: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro soltanto. Bisognerà poi scegliere tra giocata semplice, plurima o sistemistica. Il gioco offre anche una seconda possibilità: quella di giocare all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che permette di vincere fino a 100.000 euro aggiungendo un altro euro. Anche per questo secondo gioco i numeri da scegliere sono cinque e sono compresi tra l’1 e il 55: questi saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

20 – 31 – 39 – 51 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

14 – 24 – 27 – 30 – 35

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 2 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

