Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi venerdì 13 gennaio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

C’è grande attesa per l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, venerdì 13 gennaio 2023! Infatti, la Dea Bendata non ha ancora scelto il nuovo vincitore della caccia al milione, dopo l’ultima vincita fortunata proprio l’ultimo giorno del 2022. Se intendete partecipare anche voi, avete tempo fino alle 20.20 per capire su quali combinazioni puntare per cercare di agguantare l’ambitissimo premio, dopodiché l’estrazione si terrà alle 20.30 e a partire dalle 20.35 potrete invece pensare alle scommesse per domani sera.

Per non lasciarci distrarre dall’attesa, possiamo dare un’occhiata alle statistiche relative ai numeri più frequenti, cioè quelli che sono stati estratto più volte nelle ultime cinquanta serate di gioco. Partiamo dal Million Day e incontriamo subito il 52 con 40 presenze, il 20 e il 53 che hanno totalizzato finora 41 estrazioni ciascuno, il 26 con 43 turni alle spalle e il 9 che si riconferma in testa alla classifica con 45 sorteggi. Nell’Extra MillionDay incontriamo invece il 22 con 36 estrazioni, il 32 e il 46 con 37 presenze ciascuno, il 7 che ha già preso parte a 38 serate e infine il 5 con 39 presenze totali.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Un’altra statistica utile da tenere sotto controllo è quella relativa ai numeri ritardatari, che sfuggono dal piccolo schermo da diverse settimane. Gli scommettitori potranno decidere di evitarli oppure di rischiare sulla possibilità che possano decidere di ricomparire dopo un lungo periodo di assenza.

I numeri ritardatari del Million Day sono l’11 con 22 assenze, il 55 che manca da 26 serate, il 43 che non risponde all’appello da 32 turni, il 40 che latita da 37 sorteggi e poi il 32 che ha collezionato ormai 46 assenze. I grandi assenti della variante di gioco Extra MillionDay sono invece il 40 con 30 assenze, il 32 e il 39 che sfuggono alla Dea Bendata da 31 turni, il 34 che manca da 37 volte e il 38 con le sue 42 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 GENNAIO 2023

