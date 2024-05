Numeri vincenti Million Day/ Scopri le cinquine dell’estrazione di oggi 16 maggio 2024

Le giornate scorrono come sempre e tra un imprevisto meteo da nubifragio nel Nord Italia accompagnato ad un caldo eccessivo al Sud, qualche contrattempo al lavoro e alcuni screzi, si susseguono anche gli appuntamenti con il Million Day e il suo amico ‘Extra’, grazie ai quali voi carissimi lettori potreste portarvi a casa – come fa ben intuire il nome – fino ad un massimo di 1 milione euro, che scendono a 100mila per l’estrazione secondaria. Ma se da un lato questi sono i premi massimi che il Million Day vi può garantire (come ci piace ricordarvi ogni giorno) è pur sempre vero che dall’altro in totale le categorie di vincita sono ben 8 differenti.

Cosa significa? È semplicissimo: se centrare il milione in palio, infatti, è una cosa possibile solamente ad 1 fortunatissimo giocatore ogni (quasi) 3,5 milioni, basteranno appena 17 schedine per riuscire a vincerne 2, pari al premio più piccolo su cui potreste riuscire a mettere le mani. Inoltre, non si devono dimenticare le probabilità aggiuntive che garantisce l’estrazione Extra del Million Day, che vi permetterà di (ri)giocare la vostra cinquina in una seconda estrazione fatta su solamente 50 numeri; ovvero senza i primi 5 messi a protezione del milione. Insomma, se non l’aveste capito vi stiamo caldamente invitando – nel caso ovviamente in cui vi faccia piacere – a tentare la fortuna con il Million Day, anche perché a livello puramente statistico dal lancio del gioco nell’ormai lontano 2018 sono stati ben 284 i ‘nuovi’ milionari baciati dalla Dea Bendata, mentre alti 89mila se ne sono portati a casa 1.000, ovvero il premio associato a 4 numeri della cinquina! Million Day: buona fortuna a tutti!

MILLION DAY DI OGGI, LE COMBINAZIONI VINCENTI

ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 3 – 9 – 37 – 52

EXTRA MILLION DAY: 4 – 16 – 19 – 24 – 26

ORE 20.30

MILLION DAY: – 12 – 25 – 32 – 34 – 37

EXTRA MILLION DAY: – 14 – 22 – 33 – 40 – 49

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

