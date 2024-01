Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Ecco le cinquine di oggi 5 gennaio 2024

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI DEL GIOCO

Le feste natalizie stanno per terminare. Oggi, 5 gennaio, viviamo infatti la vigilia dell’Epifania, la festa che… Tutte le altre porta via! Come ogni giorno, anche in questo venerdì l’appuntamento è con il Million Day, il fortunato concorso che permette di vincere fino a un milione giocando solamente un euro. I numeri da scegliere per partecipare sono cinque e devono essere compresi e l’1 e il 55. Ci sono due estrazioni del concorso quotidiano: la prima alle 13 mentre la seconda alle 20.30.

Un doppio appuntamento che dunque permette di vincere e portare a casa premi importanti che partono da due numeri indovinati ma vanno a salire, fino a raggiungere un milione, premio più ambito da tutti i concorrenti che manca ormai da un mese, essendo arrivata l’ultima vittoria il 5 dicembre 2023.

MILLION DAY: COME GIOCARE

Al Million Day si può giocare seguendo poche semplicissime regole. Basta infatti scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. La giocata, dopo aver scelto i numeri, può essere inoltrata sul sito del gioco stesso o in ricevitoria, tramite schedina cartacea. Bisogna poi scegliere anche l’estrazione alla quale si vuole partecipare: il concorso, come abbiamo visto, offre due appuntamenti quotidiani.

C’è poi anche l’occasione di giocare ad un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day. Aggiungendo solamente un altro euro è possibile partecipare e vincere 100.000 euro. Anche in questo caso i numeri da scegliere sono cinque e tutti compresi tra l’1 e il 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del concorso principale.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

1 – 3 – 18 – 42 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

7 – 9 – 43 – 46 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

