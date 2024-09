Chiunque scelga di partecipare al Million Day, concorso giornaliero che mette in palio un milione di euro due volte giorno, con due diverse estrazioni, lo fa con la speranza e il sogno di portare a casa proprio questo maxi premio, che sarebbe in grado di cambiare la vita a qualcuno. I sogni non mancano ma quanto realmente è fattibile mettere a segno la vittoria al Million Day? Per scoprirlo andiamo a vedere il sito ufficiale del concorso che riporta non solamente i numeri e le statistiche del gioco, ma anche le probabilità di vincita in una specifica sezione. Vediamo allora che per una giocata del Million Day, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 17: questo però equivale alla chance di mettere a segno la vittoria da due numeri che regalerebbe due soli euro ai giocatori.

Andando avanti con i numeri vediamo insieme che indovinare tre numeri sul Million ha una possibilità di tre su 284 mentre quattro numeri una su 13.915. Infine la vittoria massima, quella più attesa e ambita quotidianamente, ha una percentuale di vincita di 1 su 3.478.761. Insomma, non è affatto semplice ma ogni tanto la fortuna decide di far capolino e di baciare qualche giocatore. Infine, nel caso di giocata Million Day ed Extra Million Day, la probabilità di vincere un premio si abbassa drasticamente ed è pari a circa 1 su 8. Ora che abbiamo visto quali sono le chance di ciascun giocatore di portare a casa dei premi con il concorso del Million Day, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera, quando andremo a scoprire i numeri fortunati dell’estrazione delle 20.30: ci sarà qualche fortunato che riuscirà a portare a casa ben un milione di euro?

