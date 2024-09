Tra i tanti giochi fortunati ai quali i giocatori possono partecipare, c’è quello del Million Day, il concorso fortunato che mette in palio un milione di euro: per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 ma non finisce qui. Non c’è infatti solamente una chance per vincere ma sono ben due, e non solamente perché gli appuntamenti sono due, uno alle 13 e uno alle 20.30. Abbiamo infatti parlato di una doppia chance di vincita anche per il Million Day offre anche un’altra possibilità di portare a casa dei premi nella stessa estrazione. Questo avviene con il gioco dell’Extra Million Day, che possiamo definire “aggiuntivo” o “secondario” rispetto a quello classico del Million Day.

Facendo un passo per volta, spieghiamo che l’Extra Million Day offre una seconda possibilità ai nostri numeri: oltre alla prima estrazione di 5 numeri, infatti, si può partecipare anche a questo secondo concorso, con un’estrazione di 5 numeri che saranno estratti sui 50 rimanenti. La giocata dell’Extra Million Day può essere aggiunta al costo di un solo euro a qualsiasi giocata singola, ma anche a quelle plurime (si può scegliere se aggiungerlo solamente ad una o a tutte o comunque a più di una) mentre per le giocate sistemistiche, il costo è pari a un euro per ogni combinazione di 5 numeri che vengono generate dal sistema. Venendo estratti sui 50 numeri non vincenti del gioco primario, il concorso secondario permette di vincere in aggiunta al gioco principale: dunque per i giocatori sono due le chance di vincita e una non esclude l’altra. In questo articolo andremo a scoprire i numeri vincenti del Million Day, e ovviamente anche dell’Extra, per l’estrazione serale, quella delle ore 20:30: buona fortuna a tutti!

MILLION DAY, LE CINQUINE DI OGGI DELLE 20.30

Million Day:

Extra Million Day: