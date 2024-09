TORNA ANCHE OGGI IL MILLIONDAY: IL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA ALLE ORE 13:00

Si apre una nuovissima settimana e proprio oggi – come saprete benissimo voi che più frequentemente tentate la fortuna grazie ai concorsi Sisal – si terranno due nuovi imperdibili appuntamenti con il MillionDay che sarà accompagnato sia alle ore 13 che alle 20:30 (momenti in cui si terranno le due estrazioni giornaliere) dal sempre immancabile – ed apprezzatissimo – Extra MillionDay che potrebbe garantire a tutti voi carissimi lettori un’opportunità extra per cercare di acciuffare un qualche ricco premio: la prima cosa da fare – però – non può che essere correre immediatamente in ricevitoria a giocarvi la vostra (o le vostre, ma ci arriveremo!) cinquina di numeri fortunati; per poi attendere qui pazientemente con noi l’estrazione delle ore 13 che vi farà subito scoprire se siete i fortunati vincitori di uno dei tanti bottini messi a disposizione dalla Dea Bendata!

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 22 settembre 2024 alle ore 20.30

Dicevamo che per cercare di vincere qualcosa al MillionDay – ovviamente – dovrete innanzitutto giocarvi una combinazione di cinque numeri che per voi sono in qualche modo significativi: il costo è fissato ad appena 1 euro, ma in ogni caso potrete moltiplicarlo (quasi) all’infinito per puntare su più combinazioni nella cosiddetta giocata ‘plurima’; così come compilando la schedina potrete anche selezionare l’opzione ‘Extra’ che vi raddoppierà ulteriormente la puntata per farvi partecipare alla seconda estrazione. La sostanziale differenza tra Million Day ed Extra MillionDay sta ovviamente nelle cifre che potrete vincere – come il milione massimo in palio nel primo gioco che si riduce a 100mila euro nel secondo -, ma anche la quantità di numeri complessivi dato che verrà ignorata la prima cinquina sorteggiata tenendo conto solamente dei restanti 50 numeri; il tutto in cambio di una chance extra che potrebbe riservarvi non poche sorprese!

Numeri vincenti Million Day di oggi 22 settembre 2024/ L'estrazione delle cinquine delle ore 13:00

MILLIONDAY, I NUMERI VINCENTI DEL 23 SETTEMBRE: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

MillionDay:

Extra Million Day: