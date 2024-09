MILLION DAY, ECCO L’ESTRAZIONE VINCENTE DI OGGI

Non esistono giorni festivi per il Million Day. Ogni giorno il gioco offre ogni giorno la possibilità di giocare e di vincere al fortunato concorso, che appunto cita compagnia ogni giorno, anche quelli segnati in rosso sul calendario. Dunque, anche in questa domenica 22 settembre siamo pronti ad andare a conoscere le combinazioni fortunate di oggi, quelle che potrebbero regalare a qualcuno la gioia della vittoria da un milione di euro, che certamente cambierebbe la vita un po’ a tutti noi. Ecco allora che a estate ormai terminata, e con la malinconia della bella stagione, siamo tutti desiderosi di sognare un po’, nella speranza magari di portare a casa qualche premio importante, su tutti quello da un milione di euro, il più ambito e desiderato da tanti giocatori.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle 20.30/ Le cinquine di oggi 21 settembre 2024

Chissà che oggi non riuscirà, qualche fortunato, a portare a casa il maxi premio, prestigiosissimo, che rende il concorso molto amato dai giocatori italiani. Ci sono tanti aspetti positivi in questo concorso, che come abbiamo detto non ha giorni di pausa né di stop: questo, senza alcun dubbio, è un punto che gioca molto a favore della notorietà e popolarità del concorso, che è molto amato anche per questo motivo, rappresentando un appuntamento fisso, una certezza per tantissimi appassionati che oggi giorno scelgono di partecipare. In questa giornata, come sempre accade, siamo dunque pronti ad andare a scoprire quelli che sono i numeri vincenti di oggi, che potrebbero regalare a qualche giocatore la gioia di portare a casa un milione di euro. Dunque, in attesa di scoprire le combinazioni fortunate, ricordiamo ancora una volta che ci sono due estrazioni ogni giorno, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30: in questo articolo andremo a vedere i numeri fortunati del primo appuntamento della giornata, quello di ora di pranzo.

Million Day, numeri vincenti del 21 settembre 2024/ Le cinquine dell'estrazione delle ore 13.00

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELLA DOMENICA: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

Million Day –

Extra Million Day –