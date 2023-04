Età Cecchi Paone e Simone Antolini: quanti anni di differenza?/ La verità…

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini insieme sull’Isola dei Famosi 2023

Alessandro Cecchi Paone torna sull’Isola dei Famosi per la terza volta, ma per l’edizione 2023, non sarà solo ma formerà una coppia di gioco con il fidanzato Simone Antolini. Il giornalista e lo studente formano una coppia nella vita da diversi mesi e hanno ufficializzato la relazione dopo la pubblicazione di alcune foto in cui erano insieme. Una storia che ha dato vita a pettegolezzi e rumors per la differenza d’età che c’è tra i due. Alessandro Cecchi Paone, professore universitario e giornalista, non ha mai nascosto i propri anni difendendo anche la propria relazione con Simone Antolini che è molto più giovane del compagno.

Alessandro Cecchi Paone, la confessione hot sul fidanzato/ "Di Simone Antolini mi pia

La differenza d’età, tuttavia, non è stato un problema per l’inizio della storia d’amore di cui, sicuramente, parleranno durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2023, ma quanti anni di differenza ci sono effettivamente tra Cecchi Paone e Antolini?

Ecco quanti anni di differenza ci sono tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: l’età dei due innamorati

Alessandro Cecchi Paone è nato nel 1961 e lo scorso 16 settembre ha compiuto 61 anni. Simone Antolini, invece, è nato l’1 ottobre del 1999, ha 24 anni. Tra il giornalista e lo studente, dunque, ci sono ben 38 anni di differenza. Una differenza importante che, però, non ha messo fine alla storia tra i due.

Alessandro Cecchi Paone "Alberto De Pisis persona carissima"/ "Molta somiglianza con il mio fidanzato Simone"

Non si sa, effettivamente, come sia nata la relazione tra il giornalista e Antolini che è uno studente universitario di scienze giuridiche. La relazione con Cecchi Paone è diventata pubblica solo per le foto pubblicate dai rotocalchi e, a quanto pare, anche la famiglia di Simone l’avrebbe saputo dai giornali. Coppia collaudata, i due sono pronti ad affrontare insieme la sfida dell’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE:

Madonna Trevignano, Adinolfi vs Cecchi Paone: "Dici put*anate!”/ “Vai all'Isola va”

© RIPRODUZIONE RISERVATA