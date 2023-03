Alessandro Cecchi Paone “Alberto De Pisis persona carissima”/ “Molta somiglianza con il mio fidanzato Simone”

Alessandro Cecchi Paone su Alberto De Pisis: “Somigliante a Simone“

Anche Alessandro Cecchi Paone è assiduo telespettatore del Grande Fratello Vip 2022, l’edizione più lunga di sempre e che si concluderà il prossimo lunedì sera con l’attesa finalissima. Il giornalista, in particolare, è intervenuto al GF Vip Party per commentare la somiglianza tra il fidanzato Simone e Alberto De Pisis, concorrente del reality. Intervistato da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nell’ultima puntata del programma web, ha confessato, osservando le immagini in parallelo dei due ragazzi: “C’è molto di somiglianza“.

Cecchi Paone ha anche ammesso di avere in simpatia De Pisis, non solo per il suo lato leggero e giocherellone, ma anche per la profondità delle sue riflessioni e per i suoi desideri futuri. Tra questi la paternità, un tema che sta parecchio a cuore al giornalista: “Alberto mi è molto caro, è una persona veramente carissima, che in certi momenti è molto frivolo, ma in altri, come me e come Simone, si impegna per la libertà in amore, la libertà nei sentimenti, la libertà nella maternità e nella paternità. Proprio di recente mi pare abbia dichiarato che non sa come fare, perché vorrebbe avere un figlio, però sa che in Italia non ci sono le leggi e stiamo cerando di fare in modo che ci siano“.

Alessandro Cecchi Paone si sofferma dunque sull’attuale vuoto normativo relativo alla possibilità, per le coppie omosessuali, di diventare genitori. Un tema piuttosto dibattito soprattutto in questo periodo, in ambito politico. Il giornalista, nel corso del GF Vip Party, ammette di vedere qualche somiglianza fisica e caratteriale tra Alberto De Pisis e il fidanzato Simone, rivelando di essere innamorato solo e soltanto di quest’ultimo: “In questo senso ci sono grandi somiglianze, però io amo Simone e non si possono amare due persone contemporaneamente, checché se ne dica“.

Intanto, per Alberto De Pisis, il destino al Grande Fratello Vip 2022 è ancora in bilico. Al momento in Casa sono presenti ben cinque finalisti (Oriana, Micol, Giaele, Tavassi e Nikita), mentre le sorti di Alberto e Milena sono nelle mani del pubblico, per l’ultimo televoto di questa edizione: chi, tra loro due, sarà il sesto finalista di questa edizione e potrà dunque giocarsi ancora le proprie carte per la vittoria?











