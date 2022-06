Eternal Love L’eternità in un attimo/ Su Canale 5 una dolce commedia turca

Eternal Love L’eternità in un attimo, film di canale 5 diretto da Ahmet Katiksiz

Eternal Love L’eternità in un attimo fa parte della programmazione televisiva di Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 7 giugno, e lo vedremo dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2017 in Turchia con la regia curata da Ahmet Katiksiz mentre il soggetto alla sceneggiatura sono stati scritti da Deniz Akcay Katiksiz.

Il ruolo di direttore della fotografia è stato gestito dallo stesso regista e nel cast del film Eternal Love L’eternità in un attimo sono presenti tra gli altri Fahriye Evcen, Murat Yildirim, Fatih Al, Filiz Ahmet, Didem Inselel, Ege Aydan e Zeynep Ozder.

Eternal Love L’eternità in un attimo, la trama del film

La pellicola Eternal Love L’eternità in un attimo racconta di una attrice che sta cercando di ritrovare in brillantezza e di rilanciare la sua carriera cinematografica bloccata da una serie di lavorazioni che si sono dimostrate meno soddisfacenti del previsto. Lei sta passando un periodo non semplice ma ugualmente redditizio perché sta interpretando il personaggio di Zeynep. Nella stessa storia c’è un altro attore di nome Murat che sta facendo letteralmente impazzire il pubblico con la sua bellezza e soprattutto la sua capacità interpretativa. Lui sta vestendo i panni di un chirurgo ancora giovanissimo che peraltro si occupa anche di lezioni universitarie.

I suoi modi di fare e la capacità di interagire durante lo spettacolo stanno mettendo d’accordo sia il pubblico sia la critica. Anche la stessa attrice sembra estasiata dalle capacità del giovane collega ed a un certo punto inizia a essere gelosa. Tuttavia lavorando costantemente a gomito con lui ci sono delle ricadute inizialmente negative ma poi positive per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Infatti, poco alla volta i due iniziano a frequentarsi al di fuori dello schermo prima nelle vesti di amici e successivamente di amanti. Ne nasce una splendida storia d’amore che Naturalmente essendo tra due personaggi famosi e in vista finisce per creare tantissimi ostacoli. I due vengono accusati di aver organizzato un finto fidanzamento per rilanciare le sorti della serie televisiva e inoltre ci sono tante malelingue che cercheranno di porre ostacoli ancora più grandi durante il percorso che potrebbe portarmi ad essere finalmente felici. Riuscirà il loro amore ad essere più forte di tutto e di tutti? Per trovare una risposta non resta che sintonizzartsi su Eternal Love L’eternità in un attimo.

