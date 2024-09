Ethan, strappato via da mamma Claudia: “Non so dove si trovi”

Da un mese esatto, Ethan è stato portato via da Piana di Sorrento dal papà, che lo ha trascinato con sé negli Stati Uniti. Il piccolo ha soli sette mesi ed è stato sottratto alla mamma dall’uomo, di origine americana. La donna, Claudia, in collegamento con Storie Italiane spiega: “Si rifiuta di dirmi dove sia, dice che i suoi legali glielo hanno sconsigliato. Io ho chiesto di mettere gli avvocati in contatto con i miei in modo da trovare una soluzione. A ogni domanda scomoda lui non risponde, sono molto molto stanca, non è giusto. Il mio bambino ha bisogno di ritornare qui da me, per lui e poi per tutti quanti noi”.

La donna ha spiegato che il piccolo è stato trascinato negli Stati Uniti dal papà il 30 agosto scorso, mentre lei era in Salento dalla sorella e suoi figli. Il padre di Ethan l’ha raggiunta perché avrebbe dovuto prendere in piccolo con sé per qualche ora, ma così non è stato: da quel giorno Claudia non ha più rivisto il bambino, di appena sette mesi. L’uomo l’ha infatti portato via negli Stati Uniti ma la donna non sa dove sia.

L’avvocato di Claudia: “Il Paese si sta muovendo”

L’avvocato Gassani, legale di Claudia, la mamma che si è trovata da un giorno all’altro senza il figlio di sette mesi Ethan, portato via dal papà, spiega a Storie Italiane: “Vorrei parlare con i miei colleghi, anche per alleggerire la posizione dell’uomo. Il nostro Paese si sta muovendo a livello di istituzioni, il ministero degli esteri e della giustizia sono stati velocissimi e hanno chiesto tutte le informazioni possibili per rintracciarlo e si sono messi in contatto con Washington”. La speranza di Claudia è quella di riabbracciare presto Ethan, che da un mese le è stato strappato via senza neppure sapere dove si trovi.