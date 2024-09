La pagina di attualità di Domenica In di oggi è dedicata al caso del piccolo Ethan, il bambino di 7 mesi che è stato portato negli Stati Uniti dal padre. La mamma Claudia Ciampa non ha più sue notizie dal 30 agosto scorso: da allora sta lanciando appelli e chiedendo aiuto affinché possa riabbracciare il figlio. Sarà, quindi, ospite di Mara Venier insieme al suo legale, l’avvocato Gian Ettore Gassani, per raccontare la storia nella speranza di riuscire a smuovere acque che al momento sembrano ferme.

In una intervista a Positano News la mamma ha raccontato che il bambino è sparito da Piano di Sorrento col padre americano e di essere riuscita a vederlo solo in poche videochiamate brevi, in cui le riprese sono ravvicinate, probabilmente per impedirle di capire dove si trovi.

Il sospetto di Claudia Ciampa è che l’ex compagno abbia portato il figlio proprio in Usa. L’incubo della donna è iniziato il 30 agosto scorso, quando è tornata da una vacanza con tutti i suoi figli in Puglia. Ethan doveva rivedere il padre per qualche ora, ma non ha fatto più ritorno a casa.

TUTTA PIANA DI SORRENTO IN ANSIA PER ETHAN

Claudia Ciampa ha sporto denuncia ai carabinieri e avviato l’iter previsto dalla convenzione dell’Aja per quanto riguarda le vice relative alla sottrazione di minore. Da due mesi può contare sul sostegno di tutta Piana di Sorrento, inoltre è stata creata una pagina Facebook per tenere alta l’attenzione sulla vicenda. Anche il parroco della Basilica di San Michele Arcangelo prova a fare la sua parte, chiedendo a tutti di partecipare a una messa per una veglia di preghiera affinché Ethan torni a casa.

La messa è prevista alle 20 di oggi e l’obiettivo è sostenere l’appello che la mamma sta lanciando da giorni alle istituzioni italiane e americane affinché possa riabbracciare il figlio, che è nato a Cincinnati, in Ohio. Al fianco di Claudia Ciampa c’è pure il sindaco della cittadina costiera, Salvatore Cappiello, il quale coltiva la speranza che il bambino faccia ritorno tra le braccia della mamma, «fortemente angosciata»: il suo augurio, e quello di tutta la comunità, è che la vicenda si risolva positivamente.

L’AVVOCATO GASSANI AL FIANCO DI CLAUDIA CIAMPA

«Farò di tutto per riportare Ethan, questo cucciolo dalla sua mamma Claudia. Queste sono quelle situazioni assurde e dolorose in cui un avvocato è chiamato a offrire tutto il proprio impegno e tutta la propria solidarietà», ha scritto sui social il legale della donna, che l’accompagnerà oggi a Domenica In. Il caso è molto complesso, in quanto il bambino ha passaporto Usa essendo nato a Cincinnati. Il padre, dopo la fine della relazione con Ciampa, lo incontrava rispettando un calendario.

Stando a quanto riportato da Positano News, l’ex compagno della donna al mattino si sarebbe imbarcato da Brindisi con il figlio alla volta di Londra e poi sarebbe arrivato negli Stati Uniti, senza lasciare alcun recapito. «Con l’inganno ha continuato a posticipare il rientro del bambino», ha raccontato in tv la donna, che è anche disposta a ritirare la denuncia se l’ex torna col figlio in Italia. «Risolviamo tutto in maniera pacifica, purché mio figlio torni. È importante per il benessere di tutti quanti, specialmente il suo. Deve stare accanto alla madre come deve stare accanto al padre», ha concluso Claudia Ciampa.