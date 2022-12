Eto’o choc in Qatar/ Video: rincorsa e calci a un videomaker dopo Brasile-Corea

Eto’o perde la testa e prende a calci un blogger in Qatar

Samuel Eto’o protagonista di un brutto episodio in Qatar, dove si trova in qualità di presidente della Federazione del Camerun. L’ex calciatore dell’Inter ha preso a calci un blogger dopo la sfida tra Brasile e Corea del Sud, valida per gli ottavi dei Mondiali. L’ex attaccante è stato ripreso in un video all’uscita dallo stadio 974, dove si è disputato il match: qui, dopo essersi fermato a fare selfie e autografi ai tifosi presenti, ha aggredito il blogger. Come si vede nel video de “La Opinion”, ad un certo punto l’ex calciatore colpisce con un calcio il blogger.

La scena dura più di qualche secondo. Infatti Eto’o inizia a rincorrere il ragazzo armato di telecamera, viene fermato da un gruppo di persone, rimane fermo qualche istante e poi si scaglia contro il blogger, colpendolo con un calcio: non è ancora chiaro il motivo per il quale sia avvenuta l’aggressione.

Il videomaker avrebbe chiesto a Eto’o dell’arbitraggio di Algeria-Camerun

Non è ben chiaro il motivo per il quale Samuel Eto’o avrebbe perso la stessa, prendendo a calci un blogger dopo la sfida tra Brasile e Corea dei Mondiali in Qatar. Il presidente della Federazione del Camerun, ancora presente nonostante l’eliminazione in quanto ambasciatore di Qatar 2022, sarebbe stato infastidito da alcune domande, come spiega Tuttomercatoweb. Il blogger, intento a filmarlo con la telecamera, avrebbe posto alcune domande poste circa l’arbitraggio di Algeria-Camerun, partita dei playoff che ha regalato l’accesso ai Mondiali ai Leoni Indomabili.

Il videomaker era infatti un ragazzo algerino e le sue domande avrebbero in qualche modo infastidito l’ex attaccante, arrivato persino a rincorrerlo e colpirlo con un calcio. La sua posizione da presidente della Federcalcio camerunese – già precaria – potrebbe ora essere messa in discussione. Già negli ultimi giorni Eto’o era finito nel mirino della critica per il suo ruolo nell’esclusione di André Onana dai Mondiali.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022













