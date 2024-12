Ettore e Rosaria, genitori di Bianca Guaccero: “Non avevo fiducia in me stessa“

Bianca Guaccero è in finale a Ballando con le stelle 2024 ed è enorme il tifo per lei, soprattutto da parte della sua famiglia, dall’adorata figlia Alice ai genitori Ettore e Rosaria. Il padre e la madre della conduttrice l’hanno sempre spronata ad inseguire i suoi sogni e a percorrere la sua strada professionale, che l’ha portata a lasciare il suo paese d’origine, Bitonto, in Puglia, per cercare fortuna nel mondo dello spettacolo e della televisione. Un balzo significativo nella sua vita grazie, soprattutto, alla spinta della famiglia.

“I miei genitori hanno sopperito alla mia timidezza“, ha raccontato nel corso della sua esperienza nel dance show di Rai 1. “Mia mamma mi ha sempre spinta a crederci, perché vedeva che io avevo questa sorta di sfiducia, non avevo fiducia in me stessa“. Destreggiandosi successivamente nel mondo dello spettacolo e della tv, ha acquisito maggior consapevolezza di sé: “Ero sì divertita, attratta da questo mondo, ma non avevo quella sicurezza di me. Non sono mai stata panterona, sto imparando adesso”.

Genitori Bianca Guaccero, il giudizio su Giovanni Pernice: “La rende felice“

Anche Ettore e Rosaria, genitori di Bianca Guaccero, sono intervenuti in una clip mandata in onda durante Ballando con le stelle 2024, raccontando la decisione della figlia di lasciare la sua terra d’origine per spiccare il volo altrove: “Lei voleva andare via da Bitonto, questo paese le stava stretto, non c’era assolutamente modo per poter emergere. Lei ha sentito il richiamo della ‘foresta’, come si dice, ed è andata via, cercando fortuna su. Lei ha sempre avuto nel sangue questo modo di esprimersi“.

A Ballando la conduttrice ha instaurato una profonda complicità con il suo insegnante Giovanni Pernice, che non è passata inosservata nemmeno alla madre. La signora Rosaria è intervenuta a tal proposito, elogiando il ballerino e dichiarando: “Giovanni mi piace moltissimo perché la rende felice, sto notando in Bianca un cambiamento. L’unica cosa che vorrei per lei è l’amore e la felicità, che trovi qualcuno che la sappia davvero amare“.