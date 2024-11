Chi sono Ettore e Rosa, genitori di Bianca Guaccero: “È andata via da Bitonto per seguire il suo sogno”

Ettore e Rosa, i genitori di Bianca Guaccero, sono i protagonisti di una clip che viene mostrata a sorpresa nel corso della settima puntata di Ballando con le stelle. I due parlano del rapporto con la loro figlia, di come lei abbia seguito il suo sogno lasciando il suo paese natale e della mancanza che spesso sentono. “Il distacco è sempre traumatico, per cui devo fare il sorriso e il cattivo sangue.” ha ammesso Ettore Guaccero.

Mamma e papà Guaccero si sono poi espressi sul talento della figlia Bianca: “Lei voleva andare via da Bitonto, questo paese le stava stretto, non c’era assolutamente modo per poter emergere. Lei ha sentito il richiamo della ‘foresta’, come si dice, ed è andata via, cercando fortuna su. Lei ha sempre avuto nel sangue questo modo di esprimersi.”

Giovanni Pernice conosce i genitori di Bianca Guaccero: la loro reazione

Nelle immagini della clip viene anche mostrato l’arrivo di Bianca a Bitonto dai genitori insieme a Giovanni Pernice. Tra i due, infatti, pare stia nascendo una storia d’amore, cosa sulla quale però i due preferiscono non sbilanciarsi troppo. A sbilanciarsi è però la mamma di Bianca, Rosaria Salierno, dichiarando: “Giovanni mi piace moltissimo perché la rende felice, sto notando in Bianca un cambiamento. L’unica cosa che vorrei per lei è l’amore e la felicità, che trovi qualcuno che la sappia davvero amare.”