Ettore Weber, domatore sbranato da 4 tigri/ Tragedia al Circo Orfei: aveva 61 anni

Tragedia nelle scorse al circo Orfei, dove Ettore Weber, noto domatore di tigri, è stato ucciso sbranato dai felini. Il dramma, come riportato in questi ultimi minuti dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 4 luglio 2019, presso il Circo Orfei allestito nella campagne di Triggiano, in provincia di Bari, nei pressi del centro commerciale Bariblu. Ettore Weber è uno dei nomi più noti fra i domatori italiani, ed aveva 61 anni. Difficile capire con esattezza cosa sia scattato nella mente delle tigri, fatto sta che l’incidente sarebbe avvenuto non in occasione di un’esibizione pubblica (l’unica nota “positiva” della tragedia), bensì durante le prove dello spettacolo: il domatore stava addestrando quattro animali in contemporanea quando uno di loro lo ha azzannato; a quel punto anche gli altri tre si sono avventati su Weber, poi morto a seguito delle dilanianti ferite.

ETTORE WEBER, DOMATORE SBRANATO DA 4 TIGRI

Stando a quanto sostenuto da alcuni media locali pare che le tigri, dopo aver morso e praticamente ucciso il povero domatore, abbiano continuato a inveire sul corpo martoriato del povero Weber per diversi minuti, prima che qualcuno intervenisse riuscendo a cacciare i felini e a riportarli in gabbia. Ettore Weber, come detto sopra, era ben noto nel mondo dei circensi, e oltre alle famose tigri del Bengala, si esibiva anche con altri animali, leggasi cavalli, pony, ma anche bisonti e ippopotami. Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono fiondati un’ambulanza del 118 e gli uomini della compagnia locale dei carabinieri, ma per il domatore non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il circo Orfei presso il centro commerciale Bariblu, allestito dal 15 giugno, aveva presentato un “viaggio socio-educativo tra gli animali dei 5 continenti”, uno show dove poter assistere dal vivo alle esibizioni di tigri, cammelli, giraffe, zebre e molti altri ancora. Un evento che purtroppo si è chiuso nel sangue.

