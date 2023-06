Eugenie di York e Jack Brooksbank annunciano la nascita del secondo figlio/ E’ nato Ernest George Ronnie

Eugenie di York e Jack Brooksbank diventano genitori per la seconda volta: l’annuncio

Eugenie di York e Jack Brooksbank sono diventati genitori per la seconda volta: è nato il piccolo Ernest George Ronnie! “Jack e io volevamo condividere la notizia di aver avuto il nostro bambino, Ernest George Ronnie Brooksbank, il 30 maggio 2023 alle 8.49” ha annunciato la principessa su Instagram.

Eugenie di York ha poi condiviso una dolcissima foto del piccolo e svelato le origini del nome del bambino: “Prende il nome dal suo trisnonno George, suo nonno George e mio nonno Ronald” poi ha aggiunto: “Augie ama già essere il fratello maggiore“. Eugenie di York e Jack Brooksbank hanno, infatti, un altro figlio August al quale la Regina Elisabetta aveva offerto il titolo di Principe rifiutato però dai genitori.

Eugenie di York e Jack Brooksbank rifiutano il titolo per il figlio

Eugenie di York e Jack Brooksbank sono una coppia che non ha mai esaltato e neanche fatto sfoggio di ricchezze e di lusso. All’interno della Royal Family ricoprono un ruolo importante, tanto che sono stati tra i pochissimi invitati al funerale di Filippo. Al loro primo figlio, August, la Regina Elisabetta aveva fatto dono del titolo di Principe che la coppia ha però rifiutato.

“La Regina l’ha offerto, ma non è questo che i due genitori desiderano per il loro bambino. Eugenia è consapevole del fatto che il titolo può essere una maledizione, oltre che una benedizione. Lei e Jack vogliono che il loro bambino abbia una vita normale e che lavori per guadagnarsi da vivere. I titoli non contano davvero per Eugenia e Jack. Il loro unico desiderio è che il loro bambino cresca felice e sano” riporta Vanity Fair Usa.

