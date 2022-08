Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne sono in crisi/ “Tradimento? No, manca il sentimento”

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne sono in crisi: la conferma

Da settimane ormai i fan di Uomini e Donne hanno iniziato a sospettare che il rapporto tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia non fosse più idilliaco come una volta. Loro sono una delle coppie più longeve e amate nate nel programma, genitori di due bambini, Brando e Zeno, nonché una delle più social, amando condividere con i follower la loro quotidianità familiare. È proprio dai social però che sono arrivati i primi indizi di una crisi che viene oggi ufficialmente confermata.

È stato Eugenio a decidere di rompere il silenzio di fronte alle tante domande curiose dei fan confermando su Instagram che sì, lui e Francesca sono in crisi. “Come sapete, io non parlo mai di queste cose, cerco sempre di evitare di parlare di cose private. Però ora siamo arrivati a un punto… È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca.” Ha però smentito la voce di presunti tradimenti: “È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento.”

Eugenio Colombo conferma la crisi con Francesca Del Taglia: le replica alle accuse del web

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia stanno “cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”, ha spiegato l’ex tronista, rispondendo poi a chi accusa la compagna di stare meno con i figli rispetto a lui: “Mi state scrivendo in tantissimi che io sono sempre con i bimbi, vado a lavoro e torno, invece lei è sempre in giro a divertirsi. Ognuno ha il proprio modo, non che sia giusto o meno, però ognuno ha il proprio modo per capire. Ognuno fa a modo suo.”.

Anche Francesca Del Taglia ha poi rotto il silenzio, rispondendo a chi la accusa di aver mentito sulla crisi col compagno: “Io ho smentito che Eugenio avesse già una fidanzata da due mesi e si fosse già preso una casa. Questo ho smentito. – ha tuonato l’ex corteggiatrice, concludendo – Poi, non ho mai detto né sì, né no su crisi varie, perché sono caz** nostri, la vita è nostra, abbiamo anche due figli da tutelare. Poi capisco che è estate, non c’è gossip da fare.”











