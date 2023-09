Eugenio Colombo: “Mirko Brunetti e Greta Rossetti? Belli e affiatati”/ L’ex Uomini e Donne rompe il silenzio…

Eugenio Colombo e il rapporto con Greta Rossetti

Mirko Brunetti e Greta Rossetti formano una coppia nata a Temptation Island 2023 a cui lui la partecipato con l’ex fidanzata Perla e lei come tentatrice. Convivendo per alcune settimane nello stesso villaggio, tra Mirko e Greta è nato un feeling speciale che ha portato lui a chiudere la storia con la storica fidanzata per iniziare una vera e propria frequentazione con Greta. Frequentazione che si è trasformata in una relazione che, negli scorsi giorni, è finita al centro del gossip. A scatenare o rumors è stato l’incontro tra la Rossetti ed Eugenio Colombo con cui l’ex tentatrice di Temptation Island ha avuto un flirt.

Conclusa la frequentazione, Eugenio e Greta hanno mantenuto un rapporto d’amicizia come ha confermato lei stessa sui social. Oggi, a parlare di Greta è stato proprio Eugenio Colombo che si è soffermato sulla storia con Mirko.

Le parole di Eugenio Colombo su Greta e Mirko di Temptation Island

Eugenio Colombo ha parlato di Greta e Mirko nel corso di un0intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù Tv riportate dal sito Isaechia.it. “Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko, invece ha voluto aspettare che lasciasse Perla. Spero che con lui l’amore possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv, un altro nella vita reale. Impossibile però non rimanere colpiti da Greta“, le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Colombo l’ha descritta come “una sognatrice con i piedi ben piantati a terra”. E sulla fine della loro relazione, l’ex Uomini e Donne ha detto: “Tra noi c’era attrazione, una sintonia, è stato un bellissimo rapporto. Greta è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente”.

