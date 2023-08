Temptation Island, Mirko Brunetti parla di Greta Rossetti e l’incontro con l’ex/ “Ero a conoscenza di tutto”

Mirko Brunetti e Greta Rossetti: l’ombra dell’ex di lei Eugenio Colombo

Dopo Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno continuato la propria conoscenza presto sfociata in una romantica storia d’amore. Archiviato il suo passato e la longeva relazione con l’ex fidanzata Perla, il ragazzo ha ritrovato il sorriso e la serenità al fianco della nuova fidanzata, ex tentatrice della scorsa edizione. Il loro amore viaggia sul binario dell’amore e, come da lui spiegato su Instagram in un box domande sulle stories, la coppia è sempre più complice.

Tuttavia, a rischiare di minare la loro stabilità, è il recente gossip sul presunto riavvicinamento di Greta all’ex fidanzato Eugenio Colombo. I due sarebbero stati pizzicati insieme negli scorsi giorni e, sebbene la Rossetti abbia chiarito di aver conservato un rapporto di amicizia con l’ex nonostante la rottura, i sospetti del web permangono. Sul fatto è intervenuto anche lo stesso Mirko che, sempre sulle Instagram stories, ha rassicurato i fan.

Mirko Brunetti rassicura i fan: “Sono ed ero a conoscenza di tutto“

“Ragazzi allora ne sto leggendo tantissime in questi giorni. Non ho mai voluto rispondere perché a me non piace dare spiegazioni a nessuno, ma devo“: così esordisce Mirko Brunetti su Instagram. L’ex di Temptation Island ha spiegato di essere tranquillo, di aver conosciuto l’ex fidanzato di Greta Rossetti e che non ci sarebbero gelosie né tradimenti in corso: “Comunque in ogni caso io sono ed ero a conoscenza di tutto. Ho conosciuto Eugenio, che è una bravissima persona e un papà meraviglioso, ho conosciuto i bimbi in videochiamata l’altra sera a cena. Oggi al MC Donald’s ero in chiamata con Greta”.

Infine, Brunetti chiarisce una volta per tutte che la storia d’amore con Greta prosegue nel segno della fiducia più totale: “Quindi ragazzi, io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie, io le ho sempre parlato delle mie amicizie. Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete“.

Greta rivede l'ex Eugenio. Mirko interviene e dice cosa ne pensa #TemptationIsland













