Eugenio Colombo: “Ritorno di fiamma con Francesca Del Taglia? Ecco come stanno le cose”/ La verità sul bacio

Eugenio Colombo rompe il silenzio e spiega come stanno le cose con Francesca Del Taglia

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono davvero tornati insieme? Da quando, alcune settimane fa, i due ex volti di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme in discoteca, corre sul web il gossip che annuncia un ritorno di fiamma. D’altronde, ad avallare questa tesi, sarebbe lo scatto rubato di un bacio appassionato tra Francesca ed Eugenio proprio tra le luci soffuse del locale in cui sono stati avvistati. Ma stanno davvero così le cose tra loro?

A chiarire quali sono oggi i loro rapporti è stato Eugenio Colombo. Ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, l’ex tronista di Uomini e Donne ha smentito il gossip, chiarendo cos’è accaduto quella sera in discoteca: “Francesca era venuta nel locale dove suonavo io per salutarmi. Non c’è stato nessun bacio infuocato, era la ripresa di un video. – così ha aggiunto – Io e lei abbiamo un buonissimo rapporto. Francesca è la mamma dei miei figli, siamo stati insieme nove anni, quasi dieci ed è normale che ci vogliamo bene. Tutti sperano in un riavvicinamento ma non c’è. Abbiamo le nostre vite, ci siamo dati tantissimo…”

Eugenio Colombo, nessun bacio in discoteca con Francesca Del Taglia: il chiarimento

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia non sono tornati insieme, almeno stando a quanto racconta lui. L’ex tronista ha infatti tenuto a ribadire che i rapporti con la sua ex, con la quale ha avuto i figli Zeno e Brano, sono buoni, dunque è normale che si incontrino di tanto in tanto. “Io e Francesca non siamo più una coppia ma resteremo una famiglia per il bene dei nostri figli. – ha spiegato Eugenio – Poi ognuno avrà la sua vita, con i propri compagni, ma resteremo sempre una famiglia. Fin da quando ci siamo lasciati non ci siamo mai fatto la guerra per i bambini. Non abbiamo neanche messo gli avvocati, abbiamo fatto tutto noi. Sono felice di quello che c’è stato tra noi, non rinnego nulla.” ha concluso.











