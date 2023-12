Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono tornati insieme?/ Spunta la foto del bacio appassionato!

Ritorno di fiamma per Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia? Gli ex di Uomini e Donne paparazzati insieme

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono tornati insieme? È questa la domanda che corre sul web e che molti fan della coppia nata a Uomini e Donne si stanno ponendo in questi giorni. Un’ipotesi che in realtà circola da un po’ a causa di alcuni indizi social che avevano portato a credere alla possibilità di un riavvicinamento tra i due, poi però smentita da Eugenio.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny choc: "Mi hanno trovato aneurisma al cervello"/ "Ho rischiato di morire"

Solo pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne, a chi gli chiedeva del possibile ritorno di fiamma con Francesca Del Taglia, rispondeva così: “Non c’è nessun riavvicinamento e non ci sarà… Lei ha la sua vita da un anno e mezzo e io la mia… Ci siamo dati tutto quello che potevamo. Abbiamo due meravigliosi bimbi ma abbiamo due strade diverse. Ci vogliamo bene e questo è l’importante.” Eppure, a distanza di qualche giorno da tale precisazione, un nuovo indizio, stavolta decisivo, porta a credere che le cose tra loro non stiano proprio così.

Jessica Antonini sfila a Ciao Darwin 2023/ L'ex tronista di Uomini e Donne fa impazzire il web: "Superba"

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, bacio appassionato in discoteca? Silenzio sui social…

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono stati beccati insieme in una discoteca a Firenze. Una segnalazione arrivata a Lorenzo Pugnaloni, e da lui poi pubblicata su Instagram, mostra infatti una foto in cui Eugenio e Francesca si scambierebbero un appassionato bacio. L’utente che ha segnalato l’avvistamento e scattato la foto avrebbe inviato anche un video, che non viene però mostrato. Il bacio tuttavia risulta una prova ben chiara del riavvicinamento tra i due ex, che, ricordiamo, sono genitori di due bambini: Brando e Zeno. Al momento però non sono arrivate smentite o conferme dai diretti interessati.

Marcello Messina e Jasna lasciano Uomini e Donne/ Dopo la crisi, l'addio alla trasmissione













© RIPRODUZIONE RISERVATA