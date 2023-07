Eugenio Mastrandrea, chi è il nuovo capitano dei Carabinieri in Don Matteo 14/ Prima foto ufficiale!

Chi è Eugenio Mastrandrea, il nuovo capitano dei Carabinieri in Don Matteo 14

C’è grande attesa per il ritorno in onda di Don Matteo. La fiction di Rai 1, arrivata alla sua quattordicesima stagione, si prepara a regalare al pubblico tante novità e colpi di scena, a partire da un nuovo capitano dei Carabinieri. Il personaggio si chiamerà Diego Martini e a interpretarlo ci sarà l’attore Eugenio Mastrandrea.

La presentazione ufficiale del nuovo arrivato è giunta attraverso i canali social della Rai, dove i produttori di Lux Vide hanno reso disponibile una foto diffusa in cui viene presentato il nuovo elemento del cast. A fare gli onori di casa sul set non poteva essere che Raoul Bova, che ha preso il posto lasciato libero da Terence Hill. “C’è aria di novità nella Caserma dei Carabinieri di Spoleto”, si legge nella didascalia che annuncia il volto del nuovo Capitano (post che trovate alla fine dell’articolo).

Eugenio Mastrandrea sarà Diego Martini; Giannetta e Lastrico torneranno?

Ma chi è Eugenio Mastrandrea, l’attore che veste i panni del capitano Diego Martini? Classe 1993, l’attore ha già un curriculum di tutto rispetto. Dopo l’esordio avvenuto a soli 9 anni, in ACAB – All Cops are Bastards, il primo film di Stefano Sollima per il cinema, ha continuato gli studi nel campo della recitazione. Si è così all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, poi è stato il co-protagonista di Zoe Saldana nella serie Netflix From Scratch – La forza di un amore. È stato inoltre tra i protagonisti della miniserie RAI La fuggitiva, del 2021. Presto lo vedremo anche al cinema in The Equalizer 3: Senza Tregua al fianco di Denzel Washington e Dakota Fanning.

Il nuovo capitano andrà probabilmente a sostituire la capitana Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Per chi si crede se l’attrice tornerà nella prossima stagione di Don Matteo, insieme a Maurizio Lastrico, non c’è da preoccuparsi: i due hanno confermato la loro presenza con un video.

