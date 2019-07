EUGENIO QUAINI, MARITO DI MINA/ Un amore nato 38 anni fa ma senza figli…

Eugenio Quaini è il marito di Mina, la più grande artista italiana di tutti i tempi. La tigre di Cremona ha incantato e conquistato il cuore di milioni di italiani con la sua splendida voce e con la sua scelta di ritirarsi dalle scene musicali quando era ancora la Diva della musica italiana. Una scelta che, diciamolo, ancora oggi ha sorpreso e continua a sorprendere gli addetti ai lavori e anche i fan che per fortuna possono godere della sua arte con l’uscita annuale di un nuovo disco di inediti. La cantante de “Le mille bolle blu” oggi vive a Lugano, nel Canton Ticino della Svizzera, con il marito Enrico di professione cardiologo. Un amore importante scoppiato 38 anni fa. 25, infatti, sono gli anni di convivenza, mentre 13 gli anni di matrimonio.

Eugenio Quaini: 13 anni di matrimonio con Mina

Dopo 25 anni di convivenza ed amore, Mina e Eugenio Quaini hanno deciso di sposarsi con una cerimonia privata il 10 gennaio del 2006 a Lugano in Svizzera. In realtà la notizia del matrimonio è stata ufficializzata molto tempo dopo dalla stessa Mina con un pezzo pubblicato in esclusiva sul giornale La Stampa dove si occupa di una rubrica. Come è risaputo, infatti, la tigre di Cremona si è ritirata dalle scene musicali da 40 anni dicendo no alle interviste ed apparizioni pubbliche fatta eccezione per alcune brevi dichiarazioni rilasciate dalla stessa artista in qualche occasione speciale. Sta di fatto che recentemente a lanciare un’indiscrezione sul matrimonio tra la cantante e il cardiologo è stato il settimanale di Novella 2000 che parla di una possibile crisi tra i due.

Eugenio Quaini e Mina sono in crisi?

A lanciare la bomba di una possibile crisi tra Mina e Eugenio Quaini è stato il settimanale Novella 2000 diretto da Roberto Alessi che avrebbe ricevuto l’indiscrezione da fonti autorevoli. Nessuna fake news quindi stando a quanto pubblicato dal settimanale che parlando della presunta crisi matrimoniale tra la cantante e il cardiologo scrive: “sembra impossibile, ma da Lugano, dove abitano la cantante e il marito Eugenio Quaini, cardiologo di fama internazionale, da mesi voci autorevoli raccontano, confermano, insistono nel dire ciò che tutti speriamo si riveli solo un rumor: la mitica Mina e Quaini starebbero vivendo un momento in salita, se non addirittura di profonda crisi”. Sta di fatto che, se la notizia venisse confermata, non si tratterebbe della prima crisi per la coppia che già in passato si è allontanata per poi ritrovarsi ancora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA