Eugenio Silvestri, fidanzato Laura Marzadori/ Lei: “Stiamo assieme da 7 anni”

Eugenio Silvestri è il fidanzato di Laura Marzadori, il primo violino del Teatro La Scala di Milano. Un grande amore quello nato tra i due musicisti che convivono la stessa grande passione per la musica. Silvestri, infatti, è un violista del Teatro la Scala di Milano anche se i due si sono conosciuti molto prima della loro vittoria al concorso scaligero. A precisarlo è stata proprio la prima violino della Scala: “la nostra storia è iniziata prima che vincessimo il concorso scaligero. Ci siamo supportati a vicenda, vincere insieme è stato importante anche per la coppia. Il convivere ci ha fatto scoprire altre affinità oltre la musica: la bicicletta, il nostro barboncino, il cinema, il verde e gli animali”.

Eugenio Silvestri e Laura Marzadori vivono poco fuori Milano, a Robecco sul Naviglio, e sono innamoratissimi. Proprio la Marzadori parlando del suo compagno ha rivelato: “è il mio grande sostegno, stiamo assieme da 7 anni, suona la Viola alla Scala, ci supportiamo a vicenda in tutto”.

Chi è Eugenio Silvestri, il fidanzato di Laura Marzadori

Ma chi è Eugenio Silvestri, il fidanzato di Laura Marzadori? A soli 5 anni comincia a studiare il pianoforte. Poco dopo vince per ben due volte il Primo Premio in occasione di concorsi internazionali. Successivamente allo studio del pianoforte associa anche quello del violino e delle viola con i maestri G. Bertagnin e M. Lorenzini. Nel 1999 consegue il diploma con la guida del M° Poggioni presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il massimo dei voti. Poco dopo riceve la Borsa di studio del Concorso “Città di Vittorio Veneto”.

Eugenio Silvestri ha poi proseguito gli studi presso la Scuola di Musica di Fiesole con i maestri Farulli Piero, Ghedin, Zanettovich, Danilo Rossi. Le prime grandi soddisfazioni arrivano nel 2006 e 2007 quando viene selezionato dal famoso violista Juri Bashmet per frequentare le sue lezioni all’Accademia Chigiana di Siena. All’età di 17 anni entra nell’Orchestra Giovanile Italiana esibendosi in Italia e all’estero con prestigiosi direttori e solisti come Giulini, Sinopoli, Inbal, Zimermann, Berio. Nella sua carriera ci sono collaborazioni con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra della RAI di Torino, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Simphonica Toscanini, l’Orchestra dell’Arena di Verona, I Solisti di Pavia e nel 2003 debutta al Mozarteum di Salisburgo. Come solista ha suonato il concerto per viola ed orchestra di K. Stamitz presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e tanto altro.

