Eur, investe 4 persone dopo lite in discoteca: due sono gravi/ 24enne arrestato

Dopo una lite si è messo al volante ed ha investito quattro persone all’Eur, noto quartiere di Roma. E’ successo nella notte fra venerdì 7 e sabato 8 giugno, attorno alle ore 3:00, in quel di viale di Val Fiorita. Stando a quanto raccolto dai colleghi di RomaToday.it, a rendersi protagonista di questo folle gesto sarebbe un ragazzo di soli 24 anni, che si è messo alla guida della sua auto, una Volkswagen modello Polo, investendo quattro malcapitati, indicativamente della sua età, tutti ventenni: il gruppo era appena uscito dal locale, e si stava incamminando a piedi verso la metropolitana per rientrare nelle proprie abitazioni, quando è stato appunto sorpreso dal folle gesto del ragazzo di cui sopra. Numerosi i testimoni che hanno assistito a quanto accaduto, e subito dopo sono stati avvisati i soccorsi: gli uomini del 118 hanno fornito le prime cure ai giovani, e due di loro sono stati trasportati in gravi condizioni, in codice rosso, presso l’ospedale locale.

EUR, INVESTE 4 PERSONE DOPO LITE IN DISCOTECA

Nel contempo sono giunte sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno fatto scattare immediatamente le indagini. In base a quanto racconto dagli agenti di polizia del commissariato Esposizione, pare che alla base dell’investimento vi sia una rissa consumata fuori da un locale nella zona. In poche parole, il gruppo a piedi investito, e il 24enne a bordo dell’auto (forse in compagnia di altri amici), avrebbero litigato pochi attimi prima. Dopo il diverbio il giovane avrebbe quindi portato a termine la propria vendetta, investendo i quattro “sfidanti”. Il ragazzo è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine, che lo hanno identificato e sottoposto agli esami tossicologici per rilevare il suo tasso alcolemico. Subito dopo è stato trasferito presso il commissariato in attesa di ulteriori disposizioni. Qualcosa di simile era accaduto a gennaio sempre a Roma, dove due ragazzi, dopo una lite con i buttafuori, erano saliti in auto per poi tentare di investirli.

