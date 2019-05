Roma, conducente di bus Atac tenta di investire pedone con due cani/ Il video choc

L’autista di un autobus dell’Atac ha investito di proposito un pedone a passeggio con i cani. E’ questo quanto emerge dal video choc che sta circolando in queste ore sul web, e che hanno ripostato i principali quotidiani online d’Italia, a cominciare da Repubblica. Nel filmato in questione si vede un classico mezzo pubblico rosso scuro dell’Atac, l’azienda di trasporti di Roma, che investe un uomo che sta passeggiando con due cani. Il video che potete trovare qui sotto, inizia con la vittima che passeggia e che poi si gira verso il bus, forse dicendogli qualcosa. A quel punto il mezzo pubblico si avvicina minacciosamente fino a scontrarsi con il malcapitato. Non si sa come finisce la scena, visto che lo scontro viene poi coperto da una piccola struttura: si vede solamente il bus che si ferma e dell’uomo non vi è più traccia. Forse è riuscito a scappare senza farsi nulla, forse è caduto e poi si è rialzato, forse altro chi lo sa, fatto sta che il filmato ha come protagonista in negativo l’autobus 786 della linea romana.

ROMA, CONDUCENTE DI BUS ATAC, TENTA DI INVESTIRE PEDONE

L’Atac ha già preso visione del filmato e ha fatto sapere di aver «immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l’azienda giudica molto grave». La stessa azienda di trasporti pubblici romani ha concluso la nota dicendo che procederà alla sospensione in via cautelativa dell’autista responsabile, una volta che questi verrà individuato. L’azienda sta valutando se denunciare o meno lo stesso suo dipendente, nel frattempo il video è già stato segnalato alle autorità competenti. Curioso come proprio nella giornata di ieri sia accaduto un fatto per certi versi simile, in quel di Parigi, dove un automobilista stava discutendo con un autista di un autobus quando questi ha schiacciato il poveretto contro un altro pullman, ammazzandolo. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELL’INCIDENTE ATAC





© RIPRODUZIONE RISERVATA