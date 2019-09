Eurogames 2019, Giochi senza frontiere/ Diretta 2a puntata: Folgaria rappresenta l’Italia

EUROGAMES 2019, GIOCHI SENZA FRONTIERE: ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 26 SETTEMBRE

Dopo aver ottenuto il 16% di share con ben 3.068.000 spettatori con la prima puntata, Eurogames 2019 ovvero la nuova edizione di Giochi senza frontiere, torna in onda oggi, giovedì 26 settembre, con la seconda puntata. A condurre la gara tra le sei squadre protagoniste sono Alvin e Ilary Blasi che, oltre a presentare e a spiegare i vari giochi al pubblico, si lasciano trasportare dall’adrenalina che travolge i concorrenti. Dopo la vittoria della Germania, quale Paese vincerà questa sera? Le squadra protagoniste della seconda puntata saranno: Folgaria (Italia), Amburgo (Germania), Sparta (Grecia), Bialistok (Polonia), San Pietroburgo (Russia) e Ciudad Rodrigo (Spagna). A controllare che tutti i giochi si svolgano regolarmente e senza violazioni sono sei arbitri guidati dal campione olimpico Jury Chechi.

EUROGAMES 2019, GIOCHI SENZA FRONTIERE: LE PROVE

Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia sono le sei squadre che, in Eurogames 2019, si sfidano in nove giochi che mettono alla prova le capacità atletiche dei concorrenti. In ogni puntate, i partecipanti gareggiano in tre giochi fissi e sei giochi variabili. I tre giochi fissi sono il Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo ovvero una palla trasparente dentro la quale i concorrenti corrono e affrontano un percorso ad ostacoli e il Muro dei campioni che è il gioco più atteso e difficile in cui i concorrenti, con la sola forza delle braccia, scalano una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi. Le altre sei prova cambiano in ogni puntata: solo una volta, i concorrenti possono scegliere di giocare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio.

EUROGAMES 2019, ALVIN: “IO E ILARY BLASI UNA COPPIA…”

Dopo una sola puntata, Ilary Blasi e Alvin hanno già convinto tutti e il pubblico spera di rivederli insieme in altre trasmissioni quando Eurogames finirà. A parlare di un futuro professionale accanto alla Blasi è Alvin che, ai microfoni del settimanale Chi, ha parlato dello speciale rapporto che ha con la moglie di Francesco Totti con la quale, un giorno, potrebbe sbarcare a Sanremo. “Mi piacerebbe, ma Ilary ha un sacco di paturnie: non ha memoria, credo voglia fare altri sei figli, me lo ha confidato lei” – scherza Alvin che poi aggiunge – “La adoro. Con Ilary tutta la vita. Siamo una coppia di simpatici amiconi dentro la tv e fuori. Ma questo lavoro non ti permette di programmare nulla.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA