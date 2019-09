Eurogames 2019/ Anticipazioni e diretta: meccanismo di gioco e squadre in gara

Eurogames 2019, anticipazioni prima puntata: giuria e meccanismo

Eurogames debutta stasera, giovedì 19 settembre, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con l’inedita coppia di conduttori formata da Ilary Blasi e Alvin. La versione rinnovata di “Giochi senza frontiere” sarà composta anche da un comparto di sei arbitri capitanati da Jury Chechi. “Spero di riportare con questo gioco tutta la famiglia almeno una sera alla settimana insieme davanti alla televisione, compresi i miei figli, che ne guardano pochissima”, si augura la moglie di Francesco Totti. “Ho voluto fortemente questo gioco – prosegue ancora Ilary Blasi – Mi prendo tutte le responsabilità. Credo molto in questo progetto. In questa televisione di arringhe e litigate, mi piaceva l’idea di riportare la televisione degli anni ’80 e ’90 che può sembrare obsoleta ma io trovo moderna. Io e Alvin ci divertiamo. I veri protagonisti sono le nazioni”. Mentre Alvin, di riflesso, aggiunge: “Credo che la leggerezza che tanto ci piace si è impigrita negli anni. È una grande festa senza confini, è una produzione pazzesca. Ci rende orgogliosi e felici”.

Eurogames 2019, Giancarlo Scheri: “È una grande sfida riportare in televisione questo programma”

Ad un passo dal debutto di Eurogames, conduttori e capo giurato, hanno raccontato le loro emozioni a caldo. Chechi per esempio, confida di trovare il programma perfettamente in linea con il suo attuale percorso nello sport: “Mi sento a mio agio, il ruolo di giudice si lega con quello che facevo con la ginnastica… e poi ora so dire 1, 2, 3 in sette lingue”. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, reputa lo show uno dei programmi di punta della rete: “È una grande sfida riportare in televisione questo programma che tanti della mia età ricordano benissimo come un vero fenomeno della televisione italiana e europea e noi lo riproponiamo rinnovandolo con una produzione ad altissimo livello”. E per quanto riguarda anticipazioni e gara, vedremo trecento concorrenti, trenta squadre ma un solo paese vincitore. Eurogames è una competizione a squadre: Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia che gareggeranno l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. Tra i giochi fissi troveremo: il classico Fil Rouge, il Pallodromo e il Muro dei campioni. Le altre sei prove invece, cambieranno puntata dopo puntata: tutti pronti?

