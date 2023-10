Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 10 ottobre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: NUOVO APPUNTAMENTO CON IN QUESTO MARTEDÌ

Nuovo appuntamento con l’Eurojackpot in questo martedì, che come ogni settimana è il giorno, insieme al venerdì, dell’appuntamento con i numeri fortunati del concorso europeo. Come abbiamo infatti ricordato più volte, si tratta di un concorso europeo che dunque dà possibilità a tutti i cittadini UE di parteciparvi. Il jackpot del concorso europeo è variabile: va infatti dai 10 ai 120 milioni. Il montepremi odierno è di 43 milioni e potrà vincerlo chi indovinerà i 5+2 numeri. Solamente indovinando i 5+2 numeri del concorso, infatti, si vince la massima somma in palio e il montepremi torna a 10 milioni. Questo si rialzerà poi mano a mano che ad ogni estrazione non vengono indovinati i 7 numeri.

Ricordiamo infatti che il massimo montepremi si ottiene indovinando 7 numeri, ossia 5 + 2 euronumeri. È possibile seguire l’estrazione live, che avviene a Helsinki, in Finlandia. Sarà possibile anche controllare i numeri sul sito ufficiale del concorso o recarsi in ricevitoria. Possibile controllare i numeri anche sul sito del Sussidiario.net che riporta le statistiche del gioco dell’Eurojackpot.

EUROJACKPOT: L’ULTIMO CONCORSO SENZA 5+2

Il montepremi dell’Eurojackpot è variabile. Questo infatti cambia a seconda dei numeri che vengono indovinati: quando qualche fortunato indovinerà i 5+2 numeri questo tornerà a 10 milioni. Ormai da qualche estrazione, però, nessuno riesce nell’intento: oggi, infatti, il montepremi è di 43 milioni di euro. Nell’estrazione numero 80 del 6 ottobre 2023, nessuno ha indovinato i 5+2 numeri dunque nessuno ha portato a casa il massimo montepremi in palio.

In due hanno però indovinato i 5+1 numeri portando a casa 895.239,60 € ciascuno. 4 fortunati invece hanno indovinato 5 numeri per una vittoria di 252.436,70 € ciascuno. I 4+2 sono stati indovinati da 13 giocatori per 12.812,00 € ciascuno. In generale, in quest’ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 511.270 premi, per un totale di 11.427.588 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











