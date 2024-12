Mentre ci avviamo alla conclusione di questo martedì 10 dicembre 2024 ad attenderci ci sarà – come sempre in questa giornata ed anche in ogni venerdì dell’anno, salvo festività – la sempre amata e partecipata estrazione dell’Eurojackpot che dopo diversi concorsi in cui abbiamo visto e rivisto il jackpot stazionare in vetta alla sua personalissima classifica milionaria, è tornato ad azzerarsi donando di fatto un Natale da sogno a due fortunatissimi giocatori europei. Prima di arrivare ai premi e al jackpot dell’Eurojackpot vi ricordiamo che l’estrazione odierna si terrà non prima delle ore 20, seguendo a strettissimo giro le nostrane estrazioni lottifere ed aprendo la strada al Million Day che – esattamente alle 20:30 – chiuderà la giornata!

Tornando ora al punto che abbiamo abbandonato poco fa, la cosa più importante che dobbiamo dirvi è che oggi il jackpot in palio nell’Eurojackpot è di ‘soli’ 10 milioni di euro che rappresentano – appunto – il minimo da cui si parte ogni volta che qualcuno riesce a metterci le mani sopra: venerdì scorso infatti – era il 6 dicembre 2024 – due fortunatissimi giocatori tedeschi hanno centrato la combinazione da 5+2 numeri vincenti spartendosi equamente quei 120 milioni che erano in palio ormai da un paio di settimane; il tutto mentre altri due fortunati (tra cui, ironicamente, un terzo tedesco) hanno vinto 14,3 milioni mancano con la loro schedina solamente uno dei due Euronumeri.

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE E LE PROBABILITÀ DI VINCITA

Premi – insomma – da sogno quelli attesi nell’Eurojackpot che peraltro non vi richiederanno neppure nessuno sforzo particolarmente importante per cercare di portarveli a casa: le regole infatti ruotano attorno alla semplice scelta di un totale di 7 numeri che siano divisi in una cinquina e una coppia con dei massimi fissati – rispettivamente – al 50 e al 12 e un minimo ovvio di 1; il tutto all’esiguo costo di soli 2 euro dei quali riuscirete (per così dire) facilmente a rientrare indovinando un minimo di 3 numeri con tutte le varie combinazioni possibili – ovvero 2+1, 1+2 e 3+0 – con probabilità che vanno dall’1/49 fino all’1/314 ben inferiori a quel 1/139,8milioni associato alla vittoria del jackpot.