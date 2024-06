Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 11 giugno 2024/ I 5+2 numeri vincenti di oggi

EUROJACKPOT: UNA NUOVA ESTRAZIONE IN TUTTA EUROPA

Come ogni martedì e venerdì, non cambia neppure oggi l’abitudine di giocare ad uno dei concorsi più amati non solamente in Italia ma in tutta Europa, essendo un gioco che coinvolge più Paesi in tutta l’UE: si tratta, come ci dice intuitivamente lo stesso nome del concorso, dell’Eurojackpot. Il gioco mette in palio dei premi veramente altissimi e questo fa sì che sia uno dei più amati in lungo e largo, in Italia, Spagna, Estonia e non solamente: sono tantissime, infatti, le Nazioni che due volte a settimana si trovano ad incrociare le dita sperando che i numeri avanzanti nella propria giocata possano corrispondere almeno in parte – o meglio ancora se in toto – con quelli vincenti del concorso. Questo significherebbe, infatti, riuscire a portare a casa un bel gruzzoletto visto che il montepremi del gioco è davvero molto lato: parte da 10 milioni ma arriva a 120! Prima di andare però a conoscere i numeri estratti in questo 11 giugno, andiamo a vedere le regole del concorso che mette in palio, come abbiamo detto, dei premi davvero spaziali.

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL CONCORSO?

In questa estrazione di oggi, 11 giugno, l’Eurojackpot offre un montepremi che è di 18 milioni: questo vuol dire che nei precedenti appuntamenti, in un tempo non troppo lontano, è arrivata la maxi vittoria che permette di portare a casa tutti i soldi in palio. Questo gioco, infatti, come abbiamo già detto ha un montepremi variabile che funziona così: varia da 10 milioni a 120 e quando qualcuno non indovinerà tutti i numeri giocati, questo continuerà a salire fino a toccare appunto il tetto massimo da 120 milioni. Se al contrario qualcuno indovinerà tutti i numeri, questo scenderà a 10 milioni per poi salire nuovamente estrazione dopo estrazione. I numeri da giocare sul concorso sono 5+2: i primi cinque dovranno essere compresi tra l’1 e il 50 mentre i 2 tra l’1 e il 12.

EUROJACKPOT N. 47 dell’11/06/2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–











