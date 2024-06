Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 7 giugno 2024: attesi i numeri vincenti

L’estrazione di Eurojackpot riparte oggi, venerdì 7 giugno 2024, da 10 milioni di euro: questo vuol dire che nel concorso precedente i numeri vincenti sono stati centrati. Infatti, martedì scorso in Danimarca un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione fortunata, vincendo l’incredibile montepremi di 120 milioni di euro. Ma la terra danese si è rivelata molto fortunata nell’ultimo appuntamento con la Dea Bendata, visto che sono stati centrati due 5+1 da 7.886.590,60 euro l’uno. Non è andata male neppure a coloro che hanno indovinato i cinque numeri vincenti, ma non i due Euronumeri, centrando il 5+0 da 136.812,70 euro, che vanta 13 schedine fortunate.

Tra tutte queste quote di Eurojackpot non ve n’è una che riguarda una schedina italiana, perché la vincita più alta che riguarda il nostro Paese è quella relativa al 4+2, con il fortunato che ha vinto 6.519,30 euro, ma in totale le giocate fortunate sono state 45. Ma sono 12 le categorie di vincita di Eurojackpot, quindi questa è solo una parte delle quote di martedì scorso.

I SISTEMI E LA GIOCATA A CARATURA CON EUROJACKPOT

Il dettaglio delle vincite dell’ultima estrazione di Eurojackpot ci mostra come siano stati assegnati 1.134.431 premi, nel complesso sono stati vinti 152.696.984 euro. Per quanto riguarda il 5+1, sono stati distribuiti in totale 15.773.181 euro, mentre con il 5 la Dea Bendata ha consegnato in totale 1.778.565 euro. Se questi dati vi hanno intrigato, allora potete mettervi in gioco con una schedina vostra: per farlo dovete scegliere 5 numeri da 1 a 50, e 2 Euronumeri da 1 a 12, al costo di due euro.

Tra le modalità di gioco anche quella sistemica, perché per aumentare le proprie possibilità di vincita potete giocare i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Disponibile anche la giocata a caratura, che è un tipo specifico di giocata sistematica: a convalidarla è il ricevitore, le quote vanno da un minimo di 2 a 125, con ogni cedola che non può avere un costo inferiore a cinque euro.

