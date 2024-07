Eurojackpot/ Estrazione di oggi martedì 16 luglio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: OGGI UN MONTEPREMI DA 16 MILIONI DI EURO

L’Eurojackpot torna anche in questo martedì come fa ogni volta in questo giorno della settimana e il venerdì. Il concorso europeo mette in palio dei premi molto alti e importanti che possono arrivare fino a 120 milioni, in base a quanto accaduto nelle estrazioni precedenti. Oggi, ad esempio, il jackpot è di 16 milioni e questo ci dimostra che di recente è arrivata la maxi vittoria, quella massima che si può ottenere solamente indovinando 5+2 euronumeri. La vittoria è arrivata lo scorso 9 luglio ed è stata davvero altissima, da ben 98 milioni di euro e ha premiato un giocatore in Germania, un fortunatissimo che vedrà la propria vita cambiata per sempre.

EUROJACKPOT: PREMI IMPORTANTI ANCHE IN ITALIA

Allo stesso tempo l’edizione del 9 luglio 2024, una settimana fa, è stata fortunata anche in Italia, poiché ha permesso di realizzare una vincita importante anche a Vicenza: nel nostro Paese è stato messo a segno in 5+0 che ha permesso ad una persona di ottenere una bella vittoria da 407.663,60 euro.

Dopo la vittoria da 5+2 arrivata il 9 luglio, il jackpot è tornato a 10 milioni ma è salito nuovamente dopo l’estrazione di venerdì scorso: oggi, infatti, è di 16 milioni e continuerà ancora a salire se nessuno dovesse indovinare i 5+2 numeri in questa giornata. Per giocare all’Eurojackpot, ricordiamo che vanno giocati cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 50 e due euronumeri, che invece saranno compresi tra l’1 e il 12.

