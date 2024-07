EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 12 Luglio 2024

EUROJACKPOT: ECCO I NUMERI VINCENTI

Tutto è pronto per l’estrazione dell’Eurojackpot e mancano solamente pochissimi minuti per scoprire se tra voi carissimi lettori e giocatori si nasconde qualcuno che è riuscito ad aggiudicarsi il jackpot in palio: se non vi ricordaste quanto vale, sappiate che si tratta di ben 10 milioni di euro; ma – come vi abbiamo detto anche poche righe più in basso – in totale i premi possibili sono ben 12 ed è importante (importantissimo!) che teniate il più possibile aperti i vostri occhi!

Per non correre rischi, vi ricordiamo anche che sul sito ufficiale del gioco esiste un tool che vi permette – inserendo il codice identificativo della schedina e la data del concorso – di scoprire l’eventuale valore del premio: è completamente automatico e affidabilissimo; tentare non nuoce e sicuramente vi farà stare più tranquilli! Detto questo, non ci rimane che dichiarare aperta l’estrazione dell’Eurojackpot e passare subito la parola ai 5+2 numeri vincenti di oggi, venerdì 12 luglio 2024: buona fortuna carissimi lettori!

EuroJackpot n.56 del 12/07/2024

Combinazione vincente

30 – 2 – 32 – 34 – 14

Euronumeri

3 – 4

TORNA L’EUROJACKPOT: OGGI IL JACKPOT VALE 10 MILIONI DI EURO

È venerdì e come da tradizione ormai consolidata su queste pagine torniamo a parlare a tutti voi carissimi lettori dell’estrazione dell’Eurojackpot: il gioco che funziona – più o meno – come il nostrano Superenalotto, ma che a differenza di questo mette in palio un jackpot che può arrivare al massimo a valere 120 milioni di euro, (ri)partendo dalla cifra comunque ottima di 10 milioni ogni volta che viene indovinato. Sempre a differenza del Superenalotto – anche se siamo certi che voi giocatori più assidui ne sarete al corrente – all’Eurojackpot possono partecipare (oltre a tutti noi!) anche i giocatori ed aspiranti milionari di 18 diversi paesi europei; ma ovviamente senza nessuna differenza di regole o orari per tutti gli altri partecipanti europei!

Vi abbiamo accennato – ovviamente – al jackpot ricordandovi come funziona la sua variazione settimanale e prima di recuperare rapidamente le regole che dovrete rispettare per giocare, ci teniamo anche a dare spazio a quel fortunato giocatore tedesco dell’Eurojackpot che lo scorso martedì (era il 9 luglio 2024) è riuscito a portarselo a casa, aggiudicandosi poco più di 98 milioni di euro! Cosa significa? Che oggi (qualcuno direbbe purtroppo) in palio ci saranno ‘solamente’ 10 milioni; ma se vi sembrano pochi non fatevi trarre in inganno perché si tratta – comunque – di una cifra a dir poco impressionante!

COME GIOCARE ALL’EUROJACKPOT E TUTTI I POSSIBILI PREMI OLTRE AL JACKPOT

Ma insomma, cosa si deve fare per cercare di aggiudicarsi il jackpot dell’Eurojackpot? È (per così dire) semplicissimo: dovrete solamente indovinare tutti e 7 i numeri che questa sera la Dea Bendata sceglierà e renderà protagonisti dell’estrazione! Ma ancora prima: per essere tra i vincitori innanzitutto dovrete piazzare la vostra scommessa e per farlo non dovrete far altro che chiedere in un punto Sisal la schedina dell’Eurojackpot e compilarla con una doppia combinazione da 5 e altri 2 numeri, tenendo a mente che per una singola scommessa dovrete spendere 2 euro; ma anche che se vorrete potrete aumentare la cifra per giocare più combinazioni e aumentare le vostre probabilità di vincita.

Oltre al jackpot, quando questa sera controllerete la vostra schedina dovrete anche stare attenti a tutte le possibili combinazioni vincenti ‘minori’ perché per vincere il premio più piccolo (che statisticamente si aggira attorno ai 10 euro) vi basterà semplicemente indovinare 2+1 numeri tra quelli vincenti dell’Eurojackpot; ma di fatto le altre possibili categorie di vincita sono in totale – escluse la massima e la minima – dieci!











