EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 21 maggio 2024

I numeri vincenti che possono valere 73 milioni di euro sono finalmente usciti: l’estrazione della combinazione fortunata di Eurojackpot si è tenuta poco fa, quindi state per scoprire se siete dei giocatori fortunati e avete vinto il montepremi o uno degli altri premi. Sapete già come incassare l’eventuale vincita? Le modalità, infatti, cambiano a seconda dell’importo del premio e a come avete giocato la schedina, cioè se online, con l’app Eurojackpot o tramite uno dei tanti punti vendita autorizzati che sono autorizzati in Italia.

Quel che conta è conservare la propria ricevuta di gioco, perché se non disponete della schedina originale e integra, non potrete procedere con la riscossione delle vincite. Ricordate anche che avete 90 giorni di tempo da quello successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale per procedere con il “ritiro” del premio, però se il premio è di almeno 10 milioni di euro, allora la “scadenza” è di tre anni. Ora vi lasciamo ai numeri vincenti dell’estrazione di oggi di Eurojackpot! (agg. di Silvana Palazzo)

RIPARTE LA CACCIA AL MONTEPREMI DI EUROJACKPO

Chi vuole tentare la fortuna con Eurojackpot potrebbe riuscire a vincere milioni di euro oggi, perché il montepremi in palio oggi, martedì 21 maggio, quando sono previsti i nuovi numeri vincenti, è sempre ricco. Un’altra chance per i tantissimi giocatori italiani, anche se il nostro Paese ha già avuto modo di far festa grazie a questo gioco, anche molto recentemente: l’estrazione di martedì scorso, infatti, ha baciato la penisola con una vincita di poco meno di 60mila euro.

In particolare, sono stati vinti per la precisione 57.383,30 euro grazie al 5+0 centrato da una giocata fatta a Cermenate, in provincia di Como. Per quanto riguarda questa categoria di vincita, ci sono state altre 14 vincite di questo tipo, del resto si tratta di un gioco che coinvolge milioni di persone a livello internazionale, visto che possono giocarci le persone di 18 Paesi partecipanti. Ma c’è stato anche chi ha sfiorato la clamorosa vincita che poteva valere il ricchissimo Eurojackpot…

QUANTO SONO RICCHE LE VINCITE DI EUROJACKPOT…

In occasione dell’ultima estrazione di Eurojackpot, infatti, ci sono state tre schedine che hanno centrato i cinque numeri vincenti e uno dei due Euronumeri. Hanno fallito l’impresa per un solo Euronumero, vincendo però oltre 500mila euro. Nello specifico, il premio è stato di 508.759,70 euro. Un gran bel bottino, ma non è andata male neppure a coloro che hanno centrato i due Euronumeri, ma azzeccato quattro dei cinque numeri vincenti che compongono la combinazione fortunata: in questo caso la vincita è stata di 6.173,00 euro.

Bisogna, però, tener conto che ci sono ben 12 categorie di vincita, quindi questa è una disamina parziale delle quote di Eurojackpot, relativa alle vincite più ricche che sono state centrate nell’ultimo concorso. Magari questa sera potrebbe toccare a voi entrare nella lista dei fortunati vincitori, di sicuro è ciò che vi auguriamo prima di ritrovarci per seguire l’estrazione dei numeri vincenti…

Eurojackpot n. 41 del 21/05/2024

Combinazione vincente

31 – 33 – 38 – 23 – 7

Euronumeri

10 – 11











