EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 25 Giugno 2024

Le ore 20 sono scattate e per tutti voi carissimi giocatori dell’Eurojackpot è arrivato il momento di scoprire se la Dea Bendata ha deciso di fare tappa nella vostra casa portandovi in dono (ce lo auguriamo!) l’ambitissimo e ricercatissimo jackpot dal valore di ben 52 milioni di euro; oppure anche uno degli altri 10 premi in palio che potrebbe comunque facilmente superare i 100mila euro e toccare – in alcuni casi – il milione!

Prima di passare ai numeri però ci teniamo (come spesso facciamo) a ricordarvi che dovrete stare attenti a tutte le combinazioni possibili, stando attenti sia a quanti dei 5 numeri classici che avete giocato corrispondono a quelli estratti, sia a quanti sono gli euronumeri vincenti. Il premio più basso in palio (che in media si aggira attorno ai 9/10 euro) vi spetterà se ne indovinerete due tra quelli classici e uno tra gli euronumeri, mentre il jackpot – ovviamente – spetta a chi indovina tutti e 5+2 i numeri scelti questa sera dalla Dea Bendata. Tenete gli occhi aperti, rilassatevi e scoprite immediatamente assieme a noi i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot: buona fortuna!

EuroJackpot n.51 del 25/06/2024

Combinazione vincente

45 – 8 – 31 – 14 – 25

Euronumeri

3 – 12

EUROJACKPOT: TRA POCO I NUMERI VINCENTI!

Si apre oggi – martedì 25 giugno 2024 – una nuova settimana di concorsi europei dell’Eurojackpot, uno dei giochi in assoluto più apprezzati dai tanti giocatori che ogni giorno cercano di sottrarre un qualche ricco premio alla Dea Bendata della fortuna: in questo caso il jackpot in palio è tra i più alti dei giochi Sisal, superiore (in alcuni casi, ma non sempre!) anche a quello del nostrano Superenalotto; e mentre le regole che voi giocatori/lettori dovrete rispettare sono veramente poche e semplicissime, non mancano neppure tante (tantissime!) altre categorie di vincita. Il punto di partenza – c’è poco da fare – non può che essere il jackpot in palio oggi nell’Eurojackpot che dopo l’azzeramento di inizio mese (era esattamente il concorso del 4 giugno, e valeva in quel momento ben 120 milioni) è tornato a valere 52 milioni di euro!

Detto questo, vale la pena tornare anche un attimo con la mente allo scorso venerdì (ovvero all’ultimo concorso che si è tenuto) per ricordare che i premi complessivamente assegnati – jackpot escluso – sono stati ben 719mila: il più alto valeva poco meno di 660mila euro con la combinazione di 5 numeri classici ed 1 euronumero, mentre poco sotto (senza euronumeri ma con tutta la cinquina classica dell’Eurojackpot) se ne contano anche altri 7 da ben 159mila euro!

L’EUROJACKPOT: COME GIOCARE TRA NUMERI CLASSICI ED EURONUMERI

La posta in gioco, insomma – l’avrete capito -, è veramente altissima ed oggi è anche la penultima occasione di giugno in cui voi carissimi lettori e giocatori potrete cercare di invertire le sorti avverse dell’Eurojackpot per il nostro bel paese: guadando agli ultimi concorsi – infatti – per tutto il mese di giugno in Italia nessuno è riuscito a superare la soglia dei 4+2 numeri indovinati; mentre a maggio in totale si sono contati ben 4 premi da 5+0 con valori compresi tra 57mila e 192mila euro.

Ma come dovreste fare per cercare di vincere qualcosa nell’Eurojackpot? La risposta (come dicevamo all’inizio) è veramente semplicissima perché vi verrà solo chiesto di scegliere due combinazioni di numeri: la prima con 5 cifre fino ad un massimo di 50; e la seconda – questi sono gli euronumeri di cui parlavamo poche righe fa – con 2 numeri fino al 12. Fatto questo dovrete solamente indicarli nell’apposita schedina dell’Eurojackpot che potete recuperare sia online, che in qualsiasi ricevitoria Sisal e pagare 2 euro. I numeri verranno sorteggiati precisamente alle ore 20 e noi – come sempre – vi seguiremo fino alla chiusura del concorso tenendo sempre le dita incrociate per tutti voi lettori!

