Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 21 giugno 2024/ I numeri vincenti

Come ogni quinto giorno della settimana ritorna anche oggi, venerdì 21 giugno, l’Eurojackpot. Nel giro di breve tempo si terrà la consueta estrazione che ci permetterà di scoprire tutti i numeri vincenti, e soprattutto, se saremo diventati milionari. Armatevi quindi di schedina e preparatevi a controllare i sette numeri fortunati. Già perchè per diventare ricchi bisognerà individuare cinque numeri che vanno dall’uno al 50, più gli altri due, gli “euronumeri”, che vanno dall’1 al 12. Le combinazioni sono moltissime di conseguenza sarà una vera e propria impresa scoprire quali siano i “magnifici sette”, ma essendo la fortuna cieca e non guardando in faccia a nessuno, perchè non tentare la vittoria?

Al di là del super jackpot che si ottiene individuando tutti e sette i numeri, si possono portare a casa dei bei premi anche se ne azzecchiamo di meno, ad esempio il 5+1, che durante la precedente estrazione dell’Eurojackpot, quella dello scorso martedì 18 giugno 2024, ha permesso di ottenere ben 676.851,00 € a testa per i due fortunati vincitori, per un totale di 1.353.702 euro vinti. Nessuno ha fatto il fatidico 5+2, mentre il 5+0 ha fruttato 127mila euro circa a testa a sei giocatori.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2024: I PREMI DELLA PRECEDENTE GIOCATA

Bene anche il 4+2, per l’Eurojackpot che è stato individuato da 23 fortunati e che ha permesso loro di ottenere 5.475 euro ciascuno. Via-via, poi, i premi si riducono notevolmente, visto che con il 4+1 si sono vinti 279 euro, quindi 135 con il 3+2, poi 111,50 con il 4+0 e pochi euro dal 2+2 fino al 2+1, la prima combinazione possibile per vincere.

Obiettivo, quindi, provare almeno a centrare all’Eurojackpot 4 numeri + 1 “jolly”, che garantirebbe una cifra interessante, ma in ogni caso, anche vincere pochi euro potrebbe regalare il sorriso, visto che l’importante è non perdere e soprattutto partecipare e divertirsi. Prima di congedarci e in attesa dell’estrazione di oggi, venerdì 21 giugno 2024, dell’Eurojackpot, vediamo i numeri vincenti della precedente estrazione, leggasi 4, 10, 23, 24, 45 + 7 e 8. Il montepremi era di 15.740.722,00 e in totale sono stati assegnati 547.834 premi pari a circa 8,6 milioni di euro.

