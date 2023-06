Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 27 giugno 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT, NUOVO CONCORSO: VINCITE RECORD?

Come ogni martedì e venerdì, anche oggi, 27 giugno, l’appuntamento è con l’Eurojackpot. In questo concorso numero 50 del 2023, riuscirà qualcuno ad indovinare il 5+2, ossia tutti i numeri a disposizione? Ricordiamo che l’estrazione dei numeri fortunati del concorso europeo avviene a Helsinki, in Finlandia, in diretta: si potrà inoltre seguire live per scoprire se i propri numeri siano quelli fortunati. Per partecipare al concorso basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12.

È possibile anche richiedere una combinazione casuale nel caso in cui non si sappia su quali puntare. Ricordiamo che una volta avanzata la giocata, va solo attesa l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot che avviene ogni martedì e venerdì alle 20.30, in diretta. In questa edizione dell’Eurojackpot saranno 10 i milioni di euro in palio.

EUROJACKPOT, 10 MILIONI DI EURO IN PALIO

Le cifre in palio all’Eurojackpot sono molto molto importanti: infatti chi indovinerà i 5+2 numeri vincenti potrà portare a casa una cifra che va dai 10 a ben 120 milioni di euro. Oggi, 27 giugno, il jackpot è al minimo: sono in palio infatti solo 10 milioni. Questo perché ogni volta che un giocatore indovina i 5+2 numeri, si azzera il montepremi e torna a 10 milioni. Nell’ultima estrazione, del 23 giugno, un fortunatissimo giocatore ha indovinato il 5+2 portando a casa la cifra astronomica di 120 milioni: il jackpot era infatti al suo massimo storico nell’estrazione di venerdì scorso.

Come abbiamo detto, un giocatore ha vinto 120 milioni mentre in 11 hanno indovinato il 5+1 vincendo 2.275.342,20 €. In 11 invece hanno centrato il 5+0 vincendo 213.920,50 €. In questa nuova estrazione, come abbiamo detto, saranno 10 i milioni in ballo.

