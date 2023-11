Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 28 novembre 2023: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IL FORTUNATO CONCORSO EUROPEO

Nuova estrazione dell’Eurojackpot, concorso europeo che si tiene due volte a settimana, il martedì e poi il venerdì. Un doppio appuntamento che ogni volta offre importanti sorprese e vincite straordinarie, che possono arrivare a toccare la cifra monstre di 120 milioni. Il gioco, infatti, offre un montepremi variabile che va da 10 a 120 milioni. Questo infatti cambia di volta in volta: parte da una base di 10 milioni ma cresce ogni volta, estrazione dopo estrazione, se nessuno indovinerà i 5+2 numeri. Il massimo che può raggiungere sono 120 milioni.

Qualora invece qualcuno indovinasse i 5+2 numeri, questo tornerà proprio a 10 milioni di base: una cifra di certo importantissima che però in questo gioco rappresenta quella più bassa. Le categorie di vincita, anche in questo concorso europeo, sono varie: si vince già indovinando due numeri ma l’ambizione di tutti i giocatori europei sarà quella di centrare il 5+2. Oggi, 28 novembre, il jackpot è di 20 milioni.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: L’ULTIMA ESTRAZIONE

Come abbiamo visto, l’Eurojackpot vede un montepremi variabile che va dai 10 ai 120 milioni. Il jackpot di ogni estrazione dipende infatti da quale sia stata la vincita massima nell’estrazione precedente. Se un giocatore o di più uno abbiano indovinato i 5+2 numeri, infatti, questo torna a 10 milioni. Oggi è di 20 milioni qualche la scorsa settimana, un giocatore è riuscito nell’impresa di indovinare tutti e 7 i numeri. Cosa che invece non è riuscita nell’estrazione di venerdì scorso, che andremo ora ad analizzare. Infatti, nessuno ha indovinato i 5+2 numeri ma in ben 4 hanno indovinato i 5+1 numeri portando a casa 386.198,00 € ciascuno. 11 hanno invece indovinato 5 numeri ottenendo 79.199,10 € ciascuno. Sono invece 28 le vincite del 4+2 per 5.132,20 € ciascuno. In totale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 642.543 premi, per un totale di 9.843.578 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

