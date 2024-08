EUROJACKPOT, CONTINUA A SALIRE IL MONTEPREMI

Continua a salire il montepremi del gioco dell’Eurojackpot, che oggi ha raggiunto la somma di 67 milioni, che garantirà a chiunque giocherà la speranza di poter vincere questo premio importantissimo che si potrà ottenere solamente giocando i propri numeri del cuore. I numeri da giocare dovranno essere cinque compresi tra l’1 e il 50 e poi altri due, chiamati euronumeri, compresi tra l’1 e il 12. Indovinando l’intera combinazione da 5+2, si otterrebbe il premio massimo che è appunto di 67 milioni per la giornata di oggi, 23 agosto.

Il concorso non offre un montepremi fisso, ma variabile: questo cambia infatti da estrazione a estrazione, offrendo ogni volta un premio differente. Oggi, come abbiamo visto, in palio per il gioco europeo ci sono ben 67 milioni e questo montepremi continuerà a salire fino a quando non avverrà la vittoria massima che è quella da 5+2 numeri. Dunque, se qualcuno indovinerà tutti i numeri giocati, dunque i 5 canonici e poi i 2 euronumeri, porterà a casa il premio massimo e questo farà scendere il jackpot riportandolo alla base, ovvero 10 milioni. Se invece non avverrà la maxi vittoria, il montepremi salirà fino a toccare un tetto massimo di 120 milioni.

EUROJACKPOT, VEDIAMO COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Oggi il montepremi in palio per l’Eurojackpot ci parla di 67 milioni e questo significa che nell’ultima estrazione, quella di martedì scorso, nessuno ha messo a segno la vittoria più importante da 5+2. Come ogni volta, però, non sono mancate le vittorie anche se non è arrivata quella massima e più attesa da 5+2 numeri. Due giocatori sono però riusciti a mettere a segno la vittoria da 5+1 ottenendo 759.698,80 € ciascuno. Cinque, invece, i fortunati che hanno indovinato i 5 numeri per 171.373,90 € ciascuno. In totale in quest’ultima estrazione del concorso dell’Eurojackpot, sono stati assegnati 489.682 premi, per un totale di 9.691.198 € vinti: cifre molto importanti, dunque, anche se non è stato raggiunto l’obiettivo principale che è quello di centrare la vittoria da 5+2 numeri.

