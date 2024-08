Le ore 20 sono scoccate da poco e – mentre in Italia si attendono tutte le estrazioni associate al Lotto e quelle del Million Day – in quel di Helsinki la Dea Bendata è stata protagonista del concorso dell’Eurojackpot: il gioco europeo che segue un po’ la falsa riga del Superenalotto e mette in palio un jackpot milionario che oggi (martedì 27 agosto 2024) ha raggiunto la sbalorditiva cifra di 77 milioni di euro!

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 23 Agosto 2024

Tutto è pronto – insomma – per dichiarare aperta la caccia al super montepremi, ma di entrare nel vivo ci teniamo a ricordarvi che in totale le possibili categorie di vincita a cui dovrete stare attenti sono 12 e richiedono nel minore dei casi di indovinare solamente tre tra i 7 numeri scelti dalla Dea Bendata! Senza indugiare oltre, vi lasciamo subito ai numeri vincenti dell’Eurojackpot carissimi lettori, ma non prima di avervi augurato buona fortuna per la vostra caccia al jackpot milionario!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 20 Agosto 2024

EuroJackpot n. 68 del 27/08/2024

Combinazione vincente

15 – 24 – 39 – 33 – 29

Euronumeri

9 – 2

RIPARTE LA CACCIA AL MONTEPREMI EUROPEO

Torna nella giornata di oggi – martedì 27 agosto 2024 – la prima della due estrazioni settimanali dell’Eurojackpot con tutti voi carissimi giocatori e lettori che potrete misurarvi con i 7 numeri (o meglio: 5+2) vincenti che nascondono un jackpot a dir poco milionario: un gioco che – come suggerisce il nome – si tiene in diversi paesi europei con regole ed orari del tutto identici, migliaia di giocatori che sfidano la Dea Bendata e un appuntamento fissato precisamente per le ore 20 in punto.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 16 Agosto 2024

L’abbiamo citato e – immaginando che tra voi potrebbero esserci anche dei novizi – vale la pena partire proprio dal jackpot dell’Eurojackpot che oggi vale ben 77 milioni di euro e funziona esattamente come il più noto (e sicuramente apprezzato) in palio nel Superenalotto, ma con un’unica – e sostanziale – differenza: di estrazione in estrazione il premio cresce man mano che nessun giocatore riesce ad indovinarlo, viaggiando da un minimo di 10 milioni di euro fino ad un massimo (ed è questa la differenza con il gioco nostrano che non ha nessun tipo di limite) di 120 milioni.

EUROJACKPOT TRA JACKPOT E QUOTE: QUANTO SI PUÒ VINCERE

Rifacendoci ancora una volta alla similitudine tra l’Eurojackpot e il Superenalotto, anche in questo gioco i premi in palio non si limitano al bottino milionario, ma includono la bellezza di altre undici categorie di vincite: la più alta spetta a chi riuscirà ad indovinare un totale di 6 numeri, mentre la minore spetta a chi ne centra almeno tre; mentre a livello di quote non possiamo fare grandi previsioni visto che si tratta di cifre variabili in base a quanti altri giocatori in tutta Europa indovinano una determinata sequenza.

Riferendoci all’ultimo concorso – ovvero quello che si è tenuto venerdì 23 agosto 2024 – in assenza di vincitori nella categoria del jackpot, sono stati ben 5 tra voi ad indovinare tutti e 5 i numeri base e almeno 1 tra i due euronumeri dell’Eurojackpot aggiudicandosi poco meno di 448mila euro e – mentre a chi ha indovinato ‘solo’ i primi cinque numeri ne sono spettati pochi più di 252mila – gli oltre 582mila vincitori rientrati nella categoria 2+1 ne hanno vinti 9: quasi cinque volte in più della scommessa fissata a solamente 2 euro!