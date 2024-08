Una nuova (sempre attesissima!) estrazione dell’Eurojackpot è pronta a donare non poche emozioni a tutti voi carissimi lettori che oggi tenterete ancora una volta di sfidare la Dea Bendata per cercare di aggiudicarvi il milionario jackpot in palio; e proprio partendo da qui siamo felici di annunciarvi che oggi – ovviamente venerdì 30 agosto 2024 – è sempre più vicino al suo massimo (fissato, per chi non lo sapesse a ben 120 milioni) ed ha raggiunto l’impressionante cifra di 90 milioni di euro!

Per acciuffarli – come sempre – sarà necessario centrare tutti e 7 (o 5+2, che dir si voglia) i numeri vincenti dell’Eurojackpot, ma vi ricordiamo che degli importanti premi vi spetteranno anche nel caso in cui riusciate ad indovinarne un minimo di 3: difficile fare previsioni sull’eventuale premio che potreste portarvi a casa; ma una vaga idea ce la dà il concorso di martedì 27 agosto che nella categoria di vincita minore (appunto, 2+1 numeri indovinati) ha regalato 9 euro e 70 a quasi 430mila giocatori, mentre nella più alta prima del jackpot (5+1 numeri) è arrivato addirittura a 889mila euro!

EUROJACKPOT: COME FUNZIONA LA SCOMMESSA TRA NUMERI ED EURONUMERI

Insomma, i premi in ballo nell’Eurojackpot sono veramente molti e talvolta decisamente ricchi (oltre a quelli che abbiamo appena visto, per esempio, altri 9 giocatori hanno vinto 111mila euro con soli 5 numeri centrati, così come altri 33 se ne sono portati a casa più di 5mila), ma per portarseli a casa – forse ovviamente – è necessario innanzitutto piazzare una scommessa prima che si chiuda la finestra di gioco: l’estrazione sarà alle ore 20 in punto e le scommesse saranno accettate fino al massimo alle 19:30.

Per farlo – e ci rivolgiamo a tutti voi carissimi lettori che oggi giocherete all’Eurojackpot per la prima volta nella vostra vita – dovrete scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 90 e altri 2 fino ad un massimo di 12: i primi andranno indicati nella sezione a sinistra della schedina e gli altri a destra, rappresentando i cosiddetti ‘euronumeri’; il tutto al costo di soli 2 euro e probabilità di vincita che vanno da 1 ogni 49 schedine (per la categoria minima) fino ad 1/139,8milioni per quanto riguarda il jackpot!