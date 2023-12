EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 5 dicembre 2023

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

L’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot, con il 97° concorso dell’anno torna puntuale anche questo martedì 5 dicembre 2023. Un nuovo mese, l’ultimo, è arrivato. È per questo motivo che la speranza di vincere è ancora più alta. Gli ultimi sorteggi sono stati molto fortunati, con l’assegnazione del massimo premio che è avvenuta di recente e anche tanti altri ghiotti premi secondari. Il Jackpot adesso è di 33 milioni di euro.. L’attesa per l’esito dell’urna è alta. Il sorteggio, che coinvolge diversi Paesi europei, è in programma questa sera nella sede di Helsinki, in Finlandia, in diretta: sarà possibile seguire dunque tutto ciò che accadrà e scoprire live se la propria giocata è quella fortunata. In questa pagina la redazione de IlSussidiario.net vi propone in modo istantaneo l’esito.

Le modalità per controllare l’eventuale vincita sono numerose. Per coloro che non lo sapessero, il portale dell’Eurojackpot ha un sistema di “verifica vincite” automatizzato in cui è sufficiente inserire il numero del concorso a cui si partecipa e il codice della ricevuta. Nella pagina predisposta ci sono anche le istruzioni utili a trovare subito le informazioni necessarie. Dopo aver cliccato su “scopri se hai vinto”, non resterà che sperare! In alternativa, è possibile rivolgersi alla propria ricevitoria di fiducia per avere un feedback immediato e sicuro oppure collegarsi al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non dimenticare che, oltre al Jackpot, ci sono anche tanti premi minori in palio con cui è possibile consolarsi.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IL MONTEPREMI SI RIALZA

La settimana è appena iniziata ma è già arrivato il momento del primo appuntamento con l’estrazione dell’Eurojackpot prevista oggi, martedì 5 dicembre 2023. È il concorso numero 97 dell’anno. In tanti non vedono davvero l’ora di sapere quali saranno i numeri estratti dall’urna, anche perché il montepremi sta ricominciando a salire. Il “5+2” è stato infatti assegnato soltanto poche settimane fa, venerdì 17 novembre 2023. Adesso la Dea bendata si sta facendo nuovamente attendere, tanto che il massimo premio ammonta a 33 milioni di euro.

In attesa di scoprire se l’estrazione odierna sarà vincente, ricordiamo come si partecipa al concorso a coloro che non sono ancora a conoscenza delle modalità. Per giocare è sufficiente creare una schedina inserendo una o più combinazioni di numeri. Il gioco prevede infatti che siano scelti cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa, è possibile richiedere una combinazione casuale, in modo da lasciare che sia la sorte a definire i propri numeri. È un’ottima soluzione per chi ama sfidare la ruota della fortuna. Adesso non resta che attendere l’estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COSA È SUCCESSO L’ULTIMA VOLTA

Prima di vedere i numeri di oggi, però, scopriamo cosa è successo nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot. I numeri sono stati molto fortunati. Non è stato assegnato infatti il ricercato “5+2”, ma c’è stato un “5+1”. È importante ricordare infatti che il concorso vanta ben 12 categorie di vincita. Coloro che non centrano il massimo premio, dunque, possono ancora sperare di potere ottenere dei premi minori. Alcuni sono comunque molto succulenti. È ciò che è accaduto d’altronde anche martedì stesso, dove in molti si sono consolati.

La combinazione estratta dall’urna è stata 23 – 32 – 38 – 45 – 49 con Euronumeri 1 e 9. Da segnalare un “5+1” da 1.704.261,10 euro. Da segnalare anche tre “5+0”, da 320.374,60 euro ciascuno. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 33 milioni di euro. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio di conseguenza sarà di 33 milioni di euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2023

Combinazione vincente

6 – 11 – 16 – 26 – 49

Euronumeri

2 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











