EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 19 Luglio 2024

Non sono ancora disponibili le quote della nuova estrazione di Eurojackpot, ma ci sono i numeri vincenti che abbiamo raccolto in diretta per fornirvi la combinazione fortunata così potrete scoprire se avete vinto il super montepremi o siete entrati in una delle 12 categorie di vincita. Negli ultimi giorni ci sono state delle novità: ci riferiamo all’alleanza tra Superenalotto ed Eurojackpot. Infatti, nelle ricevitorie Sisal c’è una nuova schedina per provare a vincere entrambi i Jackpot milionari, quindi potete giocare ad entrambi i giochi tramite due pannelli differenti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 16 Luglio 2024

In realtà, potete scegliere se partecipare ad entrambe le estrazioni o se partecipare solo a quella di Eurojackpot, ma le giocate valgono per il primo concorso utile. Sappiate però che queste schedine sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Ora vi lasciamo ai numeri vincenti del gioco che vi mette in competizione con tutta l’Europa.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 12 Luglio 2024

NUOVA ESTRAZIONE SETTIMANALE PER EUROJACKPOT

Torna a crescere il montepremi di Eurojackpot, la cui nuova estrazione si tiene oggi, venerdì 19 luglio 2024: i numeri vincenti valgono più di 16 milioni di euro, questo l’importo da conquistare. Un premio che poteva essere più basso visto che nel concorso della settimana scorsa qualcuno è andato vicino all’impresa, fallendola per un solo Euronumero: in tre, infatti, hanno centrato venerdì scorso il 5+1, ottenendo poco più di 583mila euro ciascuno.

Non è andata male anche a coloro che hanno indovinato i 5 numeri vincenti della combinazione fortunata, ma non i due Euronumeri: in questo caso la vincita è di 109.635,00 euro per i nove fortunati. In tutti questi casi non parliamo di vincite che riguardano schedine giocate in Italia, perché la vincita più alta nel nostro Paese è stata di 330,80 euro con il 4+1 centrato da due tagliandi tricolore. Ma lo sguardo va rivolto al presente, all’estrazione di oggi di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 5 Luglio 2024

COME FUNZIONA LA GIOCATA IN ABBONAMENTO A EUROJACKPOT

Ma per tentare la fortuna e sperare di vincere 16 milioni di euro a Eurojackpot bisogna effettuare la giocata, per farlo bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri tra 1 e 12. Se però non avete combinazioni da giocare e siete a corto di ispirazione, potete provare il QuickPick in ricevitoria, lasciando che sia il terminale a compilare la vostra schedina. Potreste anche giocare più volte questi numeri grazie alla giocata in abbonamento, quindi viene ripetuta la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi che potete scegliere in autonomia, da 2 a 10.

La giocata in abbonamento è possibile anche in ricevitoria, barrando il numero di concorsi consecutivi per cui vorresti che si ripetesse la giocata, ma è possibile giocare in abbonamento a Eurojackpot anche con una giocata online: in questo caso va cliccato il bottone “gioca in abbonamento” e scelto il numero di concorsi. Inoltre, online è possibile salvare i numeri giocati applicando loro un nome per ritrovarli poi nei preferiti.

EuroJackpot n.58 del 19/07/2024

Combinazione vincente

26 – 13 – 32 – 18 – 22

Euronumeri

10 – 11











© RIPRODUZIONE RISERVATA