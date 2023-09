EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

Oggi, 5 settembre, come ogni martedì e venerdì l’appuntamento è con i numeri vincenti dell’Eurojackpot. Il jackpot del concorso europeo va dai 10 ai 120 milioni: oggi è di 33 milioni perché ormai da qualche concorso nessun fortunato indovina i 5+2 numeri. Il massimo montepremi si ottiene indovinando 7 numeri, ossia 5 + 2 euronumeri. L’estrazione si può seguire in diretta, live: avviene infatti Helsinki, in Finlandia.

Qualora invece non si abbia tempo di seguire live l’estrazione, si potranno controllare i numeri sul sito ufficiale del concorso o recarsi in ricevitoria. Non da ultimo, è possibile affidarsi al nostro articolo sul Sussidiario.net che riporta numeri fortunati e statistiche. Ricordiamo che invece sul sito dell’Eurojackpot, basterà inserire il numero del concorso, l’anno e il codice della vostra giocata per controllare se sia o meno vincente

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: OGGI 33 MILIONI IN PALIO

L’Eurojackpot è un concorso europeo al quale possono partecipare 27 Paesi: permette di vincere premi importantissimi che arrivano fino alla cifra monstre di 120 milioni. Gli appuntamenti sono due a settimana: uno il martedì e uno il venerdì. Siamo arrivati ormai al 71esimo appuntamento del 2023 e sono tantissimi i premi vinti in tutta Europa: in molti hanno indovinato, nel corso di questi 8 mesi, il prestigioso 5+2. Basti pensare che solamente nel mese di agosto, tre giocatori, tutti della Germania, hanno indovinato i 5+2 numeri e portato a casa il massimo del montepremi in palio.

Per partecipare al concorso vanno scelti 5 numeri e 2 Euronumeri: l’estrazione si può anche seguire live in diretta. Questa avviene a Helsinki e permette ai giocatori di seguirla in diretta. Il gioco mette in palio un montepremi variabile che va da 10 milioni a 120: ogni volta che qualcuno indovinerà i 5+2 numeri si azzererà, tornando a 10.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: LE ULTIME VITTORIE

Il concorso dell’Eurojackpot vanta ben 12 categorie di vincita: è possibile allora vincere anche quando non si centrerà il “5+2”. Ci sono infatti dei premi minori, ma pur sempre molto cospicui, per portare a casa qualche soldino. Ad esempio nell’ultima estrazione, quella di venerdì, nessuno è riuscito a centrare i 7 numeri vincenti ma sono stati vari i giocatori che hanno portato a casa altri premi interessanti.

Con la combinazione vincente 1-13-16-23-27 e gli Euronumeri 10 e 11, ben 4 giocatori in Europa hanno messo a punto una vincita da 5+1 portando a casa ciascuno 447.557,90 €. Sempre 4 i giocatori che hanno indovinato 5 numeri: 252.401,80 €. In generale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 568.164 premi, per un totale di 11.414.483 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

COMBINAZIONE

15 – 13 – 11 – 9 – 25

EURONUMERI

4 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

