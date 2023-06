EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Le estrazioni di oggi, venerdì 16 giugno 2023

Anche nella giornata di oggi, venerdì 16 giugno, è arrivato finalmente il momento di scoprire i numeri vincenti dell’Eurojackpot! L’estrazione, infatti, si è conclusa da poco dalla sua sede ad Helsinki e ben presto potremo sapere se qualche fortunato giocatore è riuscito a portarsi a casa il ricchissimo jackpot da 111 milioni di euro. Ricordiamo, però, che è sempre importante prestare la massima attenzione al ricontrollo della schedina e dei numeri vincenti, per non rischiare di perdere una ricca occasione a causa della distrazione di un momento.

Per esempio, oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, i giocatori più scrupolosi potrebbero dare anche un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli italiana. Ma ora, scopriamo subito l’esito dell’estrazione dell’Eurojackpot per oggi!

EUROJACKPOT: ESTRAZIONE DI OGGI, 16 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 16 giugno, torna protagonista l’Eurojackpot, il concorso a premi che si gioca in tutta Europa e che mette in palio un incredibile jackpot che varia dai 10 milioni ai 120 milioni di euro! Secondo, ed ultimo, appuntamento settimanale per questo gioco europeo, che ricordiamo tenersi tutti i martedì e i venerdì e che, dunque, tornerà protagonista prossima settimana, martedì 20.

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot in cui è stato assegnato il montepremi massimo risale agli inizi di maggio, più precisamente il 2, occasione in cui un giocatore polacco si portò a casa ben 13 milioni di euro. Da più di un mese, insomma, nessuno si porta a casa il jackpot, che fino ad oggi ha continuato a crescere, toccando l’impressionante cifra di 111 milioni di euro, in palio per chiunque riesca ad indovinare tutti e 5+2 i numeri estratti. Giocare all’Eurojackpot, d’altro conto, è veramente facilissimo e chiunque potrà tranquillamente tentare la fortuna senza troppo impegno. Per giocare, infatti, basta scegliere 5 numeri tra l’1 e il 50, più altri 2 euronumeri tra l’1 e il 12, al costo di appena 2 euro. Volendo, chi fosse indeciso, potrebbe anche farsi assegnare i numeri in automatico dal sistema, che li sceglierà casualmente.

EUROJACKPOT: PREMI IN PALIO ED ULTIME VITTORIE

Abbiamo, insomma, visto che giocare all’Eurojackpot è piuttosto semplice, mentre i premi ogni settimana sono sempre ricchi e numerosissimi! Complessivamente, infatti, vi sono ben 12 categorie di vincite possibili, tra cui ovviamente la maggiore è corrispondente a 5+2 numeri indovinati, mentre la minore attende chi riesce ad indovinarne 2+1, con quote variabili che basano su quante vittorie si registrano complessivamente in tutta Europa.

La partecipazione all’Eurojackpot, infatti, è aperta a 19 paesi europei mentre le estrazioni vere e proprie che si tengono il martedì e il venerdì sono fatte in diretta, ed aperte al pubblico, ad Helsinki. Incrociando le dita per l’estrazione odierne, recuperiamo anche quanto avvenuto in occasione della scorsa estrazione, quella di martedì 13 giugno. Nessuno giocatore ha messo le mani sui punti da 5+2, mentre sono stati ben 5 i fortunati ad averne indovinati 5+1, portandosi a casa ben 419.640,40 euro a testa. Altri 5 giocatori hanno indovinato il punto da 5+0 che gli è valso ben 236.657,60 euro a testa. Dal basso, invece, sono stati ben 501.190 giocatori dell’Eurojackpot ad indovinare i punti da 2+1, che gli sono valsi 9,80 euro a testa.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 16 GIUGNO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE:

5, 19, 33, 36, 42

EURONUMERI:

7, 12

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











